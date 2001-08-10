Губернатор Сахалинской области обсуждает возможность передачи земель военных в собственность островного региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в стенах областного правительства состоялась рабочая встреча губернатора Валерия Лимаренко и заместителя командующего Восточным военным округом Михаила Носулева. В ходе совещания стороны обсудили вопросы возможной передачи в собственность региона и муниципальных образований ведомственных земель, а также решение вопросов ЖКХ на территориях бывших военных городков, переданных в собственность муниципальных образований.
- Мы высокими темпами развиваем наши города - строим жилищные комплексы, социальные учреждения. Важно, чтобы эти объекты находились в удобных для сахалинцев и курильчан местах. В ряде случаев нам удается найти неиспользуемые участки с очень хорошими параметрами, на которых мы ничего не можем сделать. Речь идет о землях Минобороны РФ, где фактически находятся пустыри и разрушенные здания, а также находящиеся под объектами Минобороны, ранее переданными в муниципальную собственность. Сегодня мы говорим об участках, расположенных в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском и Курильском районах. На этих землях мы хотим построить жилые дома, школы, детские сады, создать общественные пространства для семейного отдыха, развивать туризм, проводить ремонт переданного от Минобороны имущества - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
В ходе совещания были рассмотрены конкретные участки, которые предлагается передать в собственность островного региона и муниципальных образований. К примеру, северо-западнее пересечения улиц Пуркаева и Попова в Южно-Сахалинске планируется построить жилые дома, детский сад и школу. Сейчас там находятся полуразрушенные объекты.
Юго-восточнее пересечения проспекта Мира и улицы Больничной областные власти хотят построить детский сад на 240 мест.
В центре города предлагается передать участок для развития зоны отдыха и строительства Дома офицеров.
Территории на Итурупе, которые сейчас находятся в собственности Министерства обороны РФ, намерены использовать для возведения гостиничного комплекса, спа-комплекса и домов семейного отдыха.
Ранее губернатор Валерий Лимаренко договорился о передаче нескольких земельных участков Минобороны в собственность островного региона. К примеру, на территории аэродрома "Пушистый" возвели парк "Патриот" с полосой препятствий, партизанской деревней, городком для пейнтбола и стрелковым тиром. На других участках развернули строительство жилья и социальной инфраструктуры.
В ходе встречи стороны обсудили также решение вопросов ЖКХ на территориях островных переданных военных городках. Речь шла о замене инженерных сетей, проведении капитального ремонта домов, дворовых территорий и дорог, приобретении специализированной техники и сноса аварийного фонда.
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