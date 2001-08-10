В Сахалинской области растёт число заболевших ОРВИ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние недели увеличилось число заболевших острыми вирусными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, пишет astv.ru.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, по итогам минувшей недели зарегистрировано 2709 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже уровня предыдущей недели, но выросло число простывших детей в возрасте 7 - 14 лет.

За семь дней на территории островного региона выявлено 88 случаев заболевания пневмонией. Больше всего страдают те, кто старше 65 лет.

Зарегистрировано 66 случаев заболевания COVID-19. Двое из подхвативших вирус - дети.

"В структуре клинических форм новой коронавирусной инфекции преобладают заболевания, протекающие по клинике острых респираторных вирусных инфекций (93,9%) и внебольничных пневмоний (6,1%)", - говорят в Роспотребнадзоре.

Этиологически все случаи заболеваний связаны с коронавирусом генетической линии Omicron: XBB, XBB.1.16 и EG.5.1.

На территории области ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) оценивается как неустойчивая. Их подхватили 118 человек, из них 88 - дети.

За прошедшую неделю зарегистрировано 16 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Это на 33,3% меньше, чем неделей ранее.

"В структуре клинических форм наибольший удельный вес занимает фарингит (12,5%), неуточненная форма (43,7%), стоматит и экзантема (43,7%)", - уточняют в ведомстве.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.