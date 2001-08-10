В Сахалинской области растёт число заболевших ОРВИ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за последние недели увеличилось число заболевших острыми вирусными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, пишет astv.ru.
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, по итогам минувшей недели зарегистрировано 2709 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже уровня предыдущей недели, но выросло число простывших детей в возрасте 7 - 14 лет.
За семь дней на территории островного региона выявлено 88 случаев заболевания пневмонией. Больше всего страдают те, кто старше 65 лет.
Зарегистрировано 66 случаев заболевания COVID-19. Двое из подхвативших вирус - дети.
"В структуре клинических форм новой коронавирусной инфекции преобладают заболевания, протекающие по клинике острых респираторных вирусных инфекций (93,9%) и внебольничных пневмоний (6,1%)", - говорят в Роспотребнадзоре.
Этиологически все случаи заболеваний связаны с коронавирусом генетической линии Omicron: XBB, XBB.1.16 и EG.5.1.
На территории области ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) оценивается как неустойчивая. Их подхватили 118 человек, из них 88 - дети.
За прошедшую неделю зарегистрировано 16 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Это на 33,3% меньше, чем неделей ранее.
"В структуре клинических форм наибольший удельный вес занимает фарингит (12,5%), неуточненная форма (43,7%), стоматит и экзантема (43,7%)", - уточняют в ведомстве.
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня На Камчатке продают опасные джип-туры к извергающемуся вулкану
- 09:15 Сегодня 2 ноября в Южно-Сахалинске пройдет форум "По зову души, велению сердца и долгу памяти"
10:28 Сегодня Сахалинец, испугавшись уголовной ответственности, погасил родительский долг
09:58 Сегодня Курильские пожарные ликвидировали возгорание трех гаражей
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:45 25 Октября С начала года 105 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения
09:30 25 Октября Семнадцать сахалинских фермеров уже в конце этого года получат новые знания для развития своего агробизнеса
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
Выбор редакции
- 12:10 Сегодня Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки
- 15:57 Вчера Легендарный биатлонист Александр Тихонов встретился с южно-сахалинскими спортсменами
- 17:25 30 Октября Организаторам всероссийского форума «ОстроVа» вручили награды
- 14:36 30 Октября Праздник Луны и Урожая отметили в Сахалинской областной научной библиотеке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?