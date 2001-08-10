Отопительный сезон на Сахалине и Курилах проходит в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории островного региона отопительный период 2023-2024 годов начался своевременно во всех муниципальных образованиях поэтапно с 23 сентября. На сегодняшний день все объекты теплоснабжения подключены и работают в бесперебойном режиме, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В Сахалинской области наблюдается положительная тенденция по сокращению числа аварий на сетях тепло- и водоснабжения. По данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов, которая начала работать в островном регионе с начала 2020 года, к текущему году значительно сократилось общее число аварий на объектах ЖКХ.

С начала текущего отопительного сезона зафиксировано 5 аварийных ситуаций и 3 инцидента на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. Все они прошли без снижения температур в домах потребителей и были оперативно устранены.

- Количество аварий и инцидентов в сфере теплообеспечения, горячего и холодного водоснабжения в сравнении с 2021 годом снизилось на 25 %. Кроме того, сократилось время устранения аварийной ситуации в сфере теплоснабжения на 30 минут, в сфере холодного водоснабжения - на 70 минут. Положительная динамика снижения количества аварий во многом стала возможной, благодаря проводимому ежегодно ремонту сетей коммунальной инфраструктуры. В островном регионе проделала большая работа в этом направлении, - отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Гапова.

Так, в 2023 году в рамках региональной программы Сахалинской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы" для своевременного и качественного начала отопительного сезона в островном регионе заменили 13,1 км тепловых сетей, 50,6 км водопроводных сетей, 9,2 км сетей водоотведения.

Всего же, начиная с 2019 года протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения в островном регионе составила свыше 90 тысяч км. К примеру, в 2019 году было отремонтировано 27 913 км сетей, из них 3 361 - в Южно-Сахалинске, 3 566 - в Корсаковском районе, 2 564 - в Холмском районе. В 2022 году общая протяженность отремонтированных сетей на Сахалине и Курилах превысила 20 тысяч км.

Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированная Владимиром Путиным в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, рассчитана на 2023-2027 годы и направлена на снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства. По словам Президента, в ряду приоритетных задач - обеспечение каждого дома или квартиры, промышленного и социального объекта теплом и электричеством. Для этого система ЖКХ, особенно в зимний период, должна работать отлажено и по доступным ценам.