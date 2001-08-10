Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный штаб ООД "Бессмертный полк России" в Сахалинской области (далее -Движение) сообщает, что 2 ноября 2023 года, в канун Дня народного единства, в городе Южно-Сахалинске пройдет форум регионального отделения Движения "По зову души, велению сердца и долгу памяти".

В ходе работы Форума будут:

- подведены итоги работы регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Сахалинской области за 2023 год

- итоги реализации региональных этапов всероссийских конкурсов "Пробуждая сердца" и "Правнуки Победителей"

- проведены награждения:

1. победителей региональных этапов конкурсов.

2. Активистов Бессмертного полка России.

3. Представителей органов власти и общественных объединений оказывающих содействие Движению в реализации его уставных задач и целей.

Форум будет проводиться в историческом парке "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ" по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Священномученика Иллариона Троицкого, д.4. Начало мероприятия в 11:00.