На Камчатке продают опасные джип-туры к извергающемуся вулкану

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке местный гид открыл продажу джип-туров к извергающемуся Ключевскому вулкану. В опасное для жизни и здоровья путешествие он готов отвезти туристов за 50 тысяч рублей с человека в период с 3 по 5 ноября, сообщает ТК "41 Регион".

"По прогнозу именно в эти числа ожидается большой выброс вулканической лавы", - поясняет в интернет-объявлении гид.

Между тем, поездка к вулканам, как сообщают представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю, может обернуться печальными последствиями. В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Также при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя.

Кроме того, свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания, отравление животных и воды в открытых резервуарах, порчу оборудования.

"Групп туристов в настоящее время в районе Ключевского вулкана не зарегистрировано. Однако существует вероятность самостоятельного посещения вулкана. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений", - сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.