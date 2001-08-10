15 километров автодорог на Сахалине привели в порядок благодаря нацпроекту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Промежуточные итоги подвели в министерстве транспорта по результатам трёх кварталов текущего года. Уже завершены работы на 10 объектах регионального и местного значения. Всего за этот год должны привести в порядок 47 километров автомобильных дорог. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. По решению главы государства сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В этом году уже отремонтировали участки автодорог перед въездом в Аниву, между Невельском и селом Лопатино, а также на трассе Южно-Сахалинск – Оха в границах областного центра. Кроме того, завершен ремонт проспекта Победы и улицы Крайней в Южно-Сахалинске, Зеленой – в Березняках, Приморской – в Невельске.
– По итогам трех кварталов этого года, могу отметить, что почти все задачи, которые мы перед собой поставили, достигнуты. На большинстве объектов основные работы уже завершены. Сейчас дорожники выполняют требования необходимые к обеспечению безопасности дорожного движения. Это нанесение разметки, установка сигнальных столбиков, освещения и другие виды работ. Таким образом, ожидаем к концу года ввод в эксплуатацию еще 32 километров автодорог, соответствующих высоким требованиям качества и безопасности, – прокомментировал Эдуард Ри, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
Завершены работы по асфальтированию 5 километров автомобильной дороги Лиственничное – Охотское. Транспортная артерия важна для сахалинцев, поэтому благодаря выделенному области казначейскому кредиту к концу строительного сезона удастся дополнительно выполнить работы еще на 20 километров автодороги Лиственничное-Охотское.
– Рады новой дороге! Хорошо, что появились тротуары, которых раньше не было. Значит власти позаботились не только об автомобилистах, но и о пешеходах, – поделилась южносахалинка Анна Евгеньевна.
Особое внимание уделено западному побережью, автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Здесь завершены работы по реконструкции 3,3 километра на участке в Парусном. Продолжается ремонт 2,8 километра от Невельска до Ясноморского.
– Проводим ремонт инженерных сооружений – мостов, которые требуют неотложного ремонта. Параллельно выявляются дефекты и на других мостовых сооружениях, которые будут включены в региональные программы развития Сахалинской области для последующего финансирования и ремонта, – рассказал Андрей Яхменев, начальник отдела по управлению строительством и ремонтом мостов Сахалинавтодора.
Дорожники вышли на финальную стадию ремонта на двух мостовых сооружениях: через реку Быструю в Огоньках и через Амурскую в Лопатино, в Невельском районе. Также завершается строительство моста в Пензенском Томаринского района.
Продолжаются работы на восьмикилометровом участке дороги Южно-Сахалинск – Синегорск – в следующем году грунтовку здесь сменит асфальтовое покрытие.
– В начале года мы заявляли 19 километров, однако нарастили объемы и к концу года сдадим 47 километров автомобильных дорог, – рассказал руководитель Сахалинавтодора Вадим Думанский.
Напомним, строительству, реконструкции и ремонту дорог на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко уделяется приоритетное внимание. Решением главы региона были значительно увеличены расходы на содержание дорог в муниципалитетах. Выполняются рекордные объемы ямочного ремонта.
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