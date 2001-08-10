В Сахалинской области с начала года трудоустроены более 400 человек с инвалидностью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Получить помощь в трудоустройстве сахалинцы и курильчане с инвалидностью могут, обратившись в любой центр занятости населения. За каждым соискателем с ограниченными возможностями здоровья закрепляется индивидуальный помощник, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Специалист центра занятости поможет подать заявление, составить резюме, проконсультирует о вакансиях и будет сопровождать соискателя на всех этапах трудоустройства.

- Мы индивидуально подходим к каждому случаю. Вакансии для людей с инвалидностью специалисты центра занятости подбирают в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации инвалида. Если есть необходимость, соискатели проходят переобучение или приобретают новые компетенции, - рассказала заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.

Работу с людьми, у которых есть ограничение по здоровью, в регионе строят в соответствии с курсом, который задал Президент России. Владимир Путин неоднократно заявлял, что общество и государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью и не пытаются от них отвернуться. Более того, сейчас им уделяется всё больше внимания. Как отметил глава государства, поддержку людей с инвалидностью необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей.

Инвалид третьей группы Дарья из Курильска обратилась в центр занятости за помощью в поиске работы. Специалисты помогли курильчанке подать заявление и подобрали подходящую вакансию. Дарья прошла дистанционное обучение по программе "Педагог дополнительного образования" и успешно трудится в детском саду.

- Я очень рада, что мне помогли с трудоустройством. В детском саду чудесный коллектив, мне нравится работать с детьми. Теперь у меня есть работа, которая не только приносит заработок, но и нравится мне самой, -поделилась Дарья.

Центры занятости оказывают помощь не только гражданам с инвалидностью, но и работодателям, готовым принять на работу человека с ограничениями по здоровью. В любом кадровом центре работодатель может получить консультацию по вопросам аренды рабочего места, наставничества, создания условий труда, оборудования рабочего места инвалида.

Кроме того, в регионе действуют различные меры финансовой поддержки для предприятий, создающих рабочие места для инвалидов. Для них предоставляется субсидия на возмещение затрат по оплате труда работника и его наставника, а также на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства человека с ограничениями по здоровью.