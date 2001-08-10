В Сахалинской области отремонтировали почти тысячу домов за пять лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах функционирует масштабная программа капремонта многоквартирных домов (МКД). До 2043 года в регионе планируют провести полное обновление почти 5 тысяч домов. Специалисты занимаются реконструкцией всех систем снабжения, а также проводят ремонт лифтового оборудования, крыш и фасадов. Всего планируется провести более 28 тысяч видов работ.
За пять лет власти региона смогли добиться внушительных успехов в данной сфере. Уже капитально отремонтированы 997 МКД и более двух тысяч конструктивов.
Средства на эти цели в Сахалинской области выделяются на постоянной основе, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание в домах для населения. Недавно в регионе приняли поправки в бюджет, где подняли финансирование на проведение капремонта. Благодаря этому запланированные на 2023 год работы вышли на финальную стадию.
В этом году на капитальный ремонт МКД и конструктивов выделили 2,9 млрд рублей. Обновление завершается в 184 домах и на 386 системах снабжения.
Пока полностью готовы 150 МКД. Потрачено порядка 1,5 млрд рублей. Районами-лидерами по проведению работ являются Александровск-Сахалинский, Корсаковский, Курильский, Охинский, Макаровский и Северо-Курильский городские округа. Там капремонт уже завершен.
На Курильских островах обновили 25 конструктивов. Только в Курильске в порядок привели пять домов. Жители выполненным ремонтом довольны.
По словам руководителя Фонда капремонта Игоря Бондарева, два дома в Курильске удалось отремонтировать на год раньше срока, так как их обследование показало необходимость незамедлительного вмешательства.
В областном центре помимо основных работ специалисты продолжили смену архитектурного облика фасадов МКД на участке от улицы Сахалинской до Поповича. Там заменили входные группы, утеплили здания и добавляли декор. Обновление получили 27 фасадов.
Председатель комиссии по ЖКХ в Корсаковском городском округе Дмитрий Силачев отметил, что в районе капитально отремонтировали шесть домов. Там обновляли коммуникации, подвалы, фасады и кровли. Работы велись не только в райцентре, но в и селах. В следующем году капремонт ждут 19 МКД. Принимаемые меры позволяют также повышать энергоэффективность зданий, делать квартиры теплее и уменьшать затраты на отопление.
Продолжается капремонт в Ногликском районе, где работы проводят в 12 МКД. В муниципалитете провели замену инженерных сетей в ряде зданий, а также уделили внимание подвалам и фасадам.
В Охинском городском округе обновление коснулось 4 домов. В трех домах ремонт провели на электросетях. Новое оборудование соответствует всем современным стандартам. Ещё один МКД получил ремонт крыши.
Также в Охе, несмотря на климатические условия, приняли в срок четыре крыши МКД, четыре фасада и три объекта газоснабжения.
Глава островного региона Валерий Лимаренко, не раз отмечал то, что создание комфортных условий для жизни является приоритетом работы правительства области. Работы по ремонту и благоустройству будут продолжаться и дальше. На эти цели ежегодно выделяются существенные средства.
Отметим, региональная программа капитального ремонта реализуется с 2014 года. В период до 2022 года его провели в 1,8 тыс. домов по 4,2 тыс. конструктивам. Финансирование составило 19,7 млрд рублей. Из них 12,7 млрд - средства областного бюджета.
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