Благодаря господдержке дизайнер из Южно-Сахалинска наладила собственное производство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самозанятая Анна Ким занимается декором одежды: производством нашивок и окрашиванием в стиле "тай-дай". Свою небольшую мастерскую она оборудовала на дому, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Четыре года назад я хотела создать свой бренд одежды, попробовала, и, к сожалению, не получилось. В том числе из-за пандемии. А в том году пошла в декрет и поняла, что надо снова что-то пробовать. Составила бизнес-план, оформила самозанятость и получила социальный контракт - 240 тысяч рублей. На эти деньги приобрела вышивальную машинку, пяльца, нитки, готовые футболки и другие принадлежности. Моя цель - открыть полноценный производственный цех, - поделилась Анна Ким.
А напарницы-самозанятые Ксения Еремеева и Юлия Костинская благодаря доступным в регионе бесплатным обучающим курсам и участию в ярмарках открыли в областном центре мастерскую "МУЗА". Здесь девушки проводят творческие вечера по свечеварению и живописи.
- У меня была своя фотостудия, там я пыталась делать творческие девичники по рисованию, но места всегда было недостаточно. Теперь у меня появилась возможность проводить эстетичные, интересные мастер-классы в новой мастерской. "МУЗА" - это про вдохновение, науку и искусство, это место, где мы будем знакомиться, учиться новому и заряжаться позитивной энергией. Создавать шедевры, - рассказала Юлия Костинская.
- Я провожу мастер-классы по свечеварению и развиваю собственный бренд "Ravenna candles". Два года работала дома, а позже, когда стала участвовать в различных ярмарках, в том числе от центра "Мой Бизнес", оформилась самозанятой. Потом появилась идея открыть что-то своё, так как заказы стали расти и нужно было куда-то размещать все свои материалы. И вот мы открыли собственную мастерскую. План на будущее - продавать свечи по всем городам России, - отметила Ксения Еремеева.
Отметим, для самозанятых, отражающих свои доходы, действует пакет мер поддержки: льготные займы от 4%, субсидии на возмещение затрат, бесплатное обучение и участие в профильных ярмарках. В сахалинском центре "Мой бизнес" проконсультируют и поддержат на всех этапах развития. Такая помощь доступна благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин. Подробности: на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8-800-222-0123.
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