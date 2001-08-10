На Сахалине и Курилах привели в порядок более трех тысяч подъездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе завершатся ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах. К сегодняшнему дню в Сахалинской области обновили 3 172 подъезда. Всего по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко до конца года необходимо отремонтировать четыре тысячи таких объектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Первым ремонт подъездов завершил Охинский городской округ. Там привели в порядок все запланированные на этот год 140 мест общего пользования.
– Ремонт в подъезде нашего дома завершился летом. Нам покрасили и побелили стены, обновили краску на тамбурной двери, установили новые почтовые ящики. Стало светло и чисто. Вместе с другими жильцами мы решили тоже поучаствовать в этой работе – развесили картины, поставили кашпо с цветами. Сейчас думаем над тем, какой рисунок изобразить на стенах, – поделилась жительница Охи Ольга Зернина.
Близятся к завершению работы по обновлению подъездов в Томаринском, Ногликском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском районах, а также на Северных и Южных Курилах.
Так, в Томаринском районе отремонтировали 50 мест общего пользования из 53, в Ногликском – 50 из 60, в Смирныховском 73 из 82, в Александровск-Сахалинском – 61 из 70. В Северо-Курильском городском округе осталось привести в порядок 5 подъездов из запланированных 60, а в Южно-Курильске – 6 из 36, в Курильске – 10 из 40. В областном центре к сегодняшнему дню ремонт завершен в 1500 подъездах.
– Многие муниципалитеты, несмотря на объем работ, набрали хороший темп и вышли на финишную прямую. До конца года нам осталось обновить 828 объектов. Субсидия из областного бюджета в размере 367 миллионов рублей позволит закончить работы своевременно. В следующем году ремонт коснется еще 2,5 тысячи подъездов, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.
Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Управляющим компаниям, которые принимают участие в программе, возмещают половину затрат. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений.
Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который с мая проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», запущенного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта – улучшить доступность системы государственных и муниципальных услуг в регионе.
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