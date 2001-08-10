На Сахалине сотрудники МЧС рассказали дошколятам о правилах пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 31 октября 2023 года сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области в рамках совместной программы «Безопасность – это важно!» совместно с представителями компании «Сахалинская Энергия» в группе Солнышко МАДОУ № 27 «Зарничка» провели учебно-ознакомительные занятия по правилам пожарной безопасности в лесу и в быту, а также показали обучающие детские мультфильмы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства рассказали воспитанникам садика, как не допустить возникновение пожара, а также обсудили правила поведения при пожаре в различных ситуациях. Далее ребята посмотрели мультфильмы о безопасности с Сеней. Специально подобранные обучающие детские мультфильмы стали важным элементом этой учебной программы, сделав процесс обучения увлекательным и понятным для самых маленьких участников, затем после просмотра проверить полученные знания пришел сам мультипликационный герой Сеня и загадал загадки на тему пожарной безопасности. В результате, дети получили не только знания, но и вдохновение следовать правилам пожарной безопасности, а также по завершению мероприятия дети получили тематическую настольную игру по изучению правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, бандану-платок и возможность поближе познакомиться с главным героем мультика Сеней. Дети и воспитатели поблагодарили полюбившихся гостей и каждый для себя запомнил коронную фразу Сени «Безопасность - это важно!».

Эти совместные усилия МЧС и "Сахалинской Энергии" подчеркивают важность обеспечения безопасности и заботы о будущем поколении, особое внимание уделяя осознанию, что именно в этом нежном возрасте заложены фундаментальные принципы пожарной безопасности, которые становятся важными ориентирами на всем протяжении жизни.