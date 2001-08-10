Вступили в действие новые правила регистрации маломерных судов.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России начали действовать новые правила государственной регистрации маломерных судов. Указанные нормы разработаны для судов, используемых в некоммерческих целях и отменяют прежние требования приказа МЧС № 355 01.06.2021 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Изменения касаются исключения судна из реестра по маломерным судам, если оно весит менее 200 килограмм и имеет мотор менее 8 кВт. Ранее нужно было показывать судно инспекторам ГИМС и доказать его утилизацию или разбор, чтобы владельцу не приходилось больше платить налоги за лодку. Теперь достаточно владельцу просто подать заявление.
Также собственником маломерного судна может быть подано заявление об исключении этого маломерного судна из реестра в случае:
- перехода маломерного судна в другой реестр судов;
- маломерное судно не подлежит государственной регистрации в Реестре;
- судно которое погибло, конструктивно погибло, пропало без вести или утратило качества судна в результате перестройки или других изменений.
Еще одно новшество касается переоборудования судна. Стала возможна замена стационарных двигателей маломерного судна на подвесные моторы, при условии предоставления конструкторской документации по изменениям, внесенным в конструкцию корпуса или двигателя маломерного судна.
При этом, старые идентификационные знаки остаются и будут заменены только при перерегистрации судна на нового владельца, если такое произойдет. Перечень кодов регионов дополнили новые субъекты Российской Федерации. Приказ МЧС России от 27.07.2023 №777 "Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и формы судового билета" начал действовать с 8 сентября 2023 г.
Для получения государственной услуги по регистрации маломерных судов необходимо подать заявление через сайт "Госуслуги", а также через личный прием в органе регистрации.
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