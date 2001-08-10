Южносахалинец - участник специальной военной операции удостоен государственной награды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вручение награды состоялось в военном комиссариате города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции, медалью "За храбрость" II степени награжден прапорщик Юрий Тененберг.
Военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров поблагодарил бойца за отвагу, стойкость и верность воинскому долгу.
Ранее бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции, в военном комиссариате были вручены другие государственные награды: медали Жукова удостоен Мушфик Алмазов, медали "За отвагу" - Руслан Алмазов.
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