Почти два километра дороги капитально отремонтировали на участке дороги Южно-Сахалинск - Синегорск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На участке Южно-Сахалинск-Синегорск заасфальтировали почти два километра из восьми запланированных. В ходе работ на объекте был организован общественный контроль - неравнодушные жители присоединились к инспекционным проверкам, высказывали свои замечания и предложения. Капитальный ремонт выполнен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В Синегорске и ближайших к нему населенных пунктах проживают более 2 тысяч человек. Долгое время дорога была в собственности Южно-Сахалинска. В мае 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко участок приняли в областную собственность. Это позволило выделить на его ремонт средства из вышестоящих бюджетов.
- Для нас эта дорога очень важна, поэтому я здесь. Приехал посмотреть и проконтролировать - ведутся ли работы в графике. Раньше на этом участке подшипники отлетали, машины ломались, автобусы вставали. Прочувствовали на себе все ухабы. Для нас начало строительства - очень большое событие, - поделился житель села Синегорск Сергей Рыбалко.
- Работы на объекте ведутся с опережением графика, уложено почти 2 километра асфальтобетонного покрытия и 6 километров земляного полотна, выполнены работы по расчистке полосы отвода, частично выполнен ремонт водопропускных сооружений, - рассказал Сергей Рогожин, руководитель строительного контроля.
По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуарда Ри, полный комплекс работ будет завершен в 2024 году. Кроме того, разработана проектная документация на капитальный ремонт еще 2 километров дороги, которые планируется заасфальтировать к 2025 году.
На участке обустроят автобусные остановки с павильонами, тротуары, установят автономный комплекс освещения на пешеходных переходах и барьерное ограждение.
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