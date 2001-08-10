Сахалинские рыбаки в 2,3 раза превысили объемы добычи иваси по сравнению с прошлым годом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пелагическая путина-2023: Сахалинские рыбодобывающие предприятия демонстрируют положительную динамику вылова сардины иваси к показателям 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве по рыболовству.
На Дальнем Востоке продолжается промысловый сезон добычи (вылова) пелагических видов рыб - сардины иваси и скумбрии. К 25 октября российские рыбаки добыли 320 тыс. тонн иваси, что на 95% выше показателя 2022 года. Вылов скумбрии остался на уровне прошлой недели - 8,6 тысяч тонн.
В настоящее время на промысле пелагических видов рыб работают 17 судов пяти сахалинских рыбодобывающих предприятий. На сегодняшний день сахалинскими рыбаками добыто 38 тысяч тонн иваси, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего 2022 года. Что касается скумбрии- вылов данного вида ВБР составил 28 % от общего освоенного объема добычи Дальнего Востока, а именно 677 тонн, что демонстрирует снижение на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
В текущем году рекомендуемые объемы добычи (вылова) пелагических видов рыб в курильских прибрежных водах и исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Российской Федерации составляют 499 тыс. тонн для сардины иваси и 259 тыс. тонн для скумбрии.
Сардина иваси представляет собой ценный продукт с точки зрения потребительских качеств, обогащенный полезными жирами и микроэлементами. Сардина используется в производстве консервов и пресервов, представляя собой востребованное и доступное по цене сырье для производства различной рыбной продукции.
Производство рыбной продукции осуществляется как непосредственно в промысловых районах на рыбоперерабатывающих судах, так и на береговых предприятиях, после чего продукция отгружается с последующей отправкой во все регионы страны для дальнейшей реализации населению.
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