Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2023
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Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
09:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня, 31 октября, торговля будет проходить по следующим адресам:

- магазин "Надежда", п/р Ново-Александровск, ул. 3 Строительная, 4б: камбала с/м - 68 руб/кг;

- магазин "Остров Сахалин", ул. И.Фархутдинова, 3, ТРЦ Аллея: минтай с/м - 77 руб/кг;

- магазин "Остров Сахалин", ул. Сахалинская, 59: минтай с/м - 77 руб/кг; камбала с/м - 115 руб/кг.

Приобрести рыбу можно будет в рабочее время торговых точек.

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