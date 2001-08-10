Сахалинскую область ждёт планомерное увеличение масштабов строительства в ближайшие три года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалин и Курилы ожидает рост объемов строительства в ближайшую трехлетку. Согласно прогнозу социально-экономического развития островного региона, к концу 2026 года на возведение объектов будут тратить 156 млрд рублей. В приоритете жилье и социальная инфраструктура.
В прошлом году в регионе построили и сдали 504,1 тыс. кв.м. жилья, увеличив объемы строительства на 100,2% к показателям 2021 года. В текущем году план также ориентирован на не менее 500 тыс. «квадратов».
В ближайшую трехлетку этот показатель возрастет до 527 тыс. кв.м. Однако стал меньше удельный вес домов, которые жители возвели сами. Причиной этого стало завершение учета возведенных за последние 10-15 лет зданий в муниципалитетах.
Сахалинская область сохраняет лидерство по выполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Острова уже завершили процесс расселения домов, которые получили статус аварийных до 1 января 2017 года.
По словам главы региона Валерия Лимаренко, область одна из первых в России начала вторую программу по расселению. Планируется расселить более 700 тыс. «квадратов». Качественное и современное жилье обретут 33 тысячи островитян. И уже 10 тысяч из них отметили новоселье. Завершить программу планируется к 2026 году.
Стройки идут во всех районах области. Недавно ключи от квартир в новостройках вручили 18 семьям в селе Майском Поронайского городского округа. Глава муниципалитета Антон Карпуков пояснил, что в квартирах все готово для заселения. Застройщики провели ремонт и установили сантехнику. Все семьи имеют земельный участок. Сейчас в районе возводят ещё четыре новостройки. В 2024 году переселить планируется 190 семей.
В этом году жилусловия в островном регионе уже улучшили более двух тысяч человек. Всего в планах переселение 5 тысяч местных жителей из аварийного фонда площадью 117,7 тысяч «квадратов».
Власти региона активно приглашают в область застройщиков из федерального центра, чтобы уменьшить стоимость «квадрата» жилья и сделать его более доступным для жителей.
Одной из самых масштабных жилищных строек в Южно-Сахалинске является ЖК «Уюн парк». До конца года ключи от квартир там получат 400 семей.
Всего до 2025 года в эксплуатацию сдадут 300 тысяч «квадратов» жилья. Пока готовы 3 дома высотой в 17 этажей каждый. Ещё 4 здания уже подключают к сетям, там сейчас ведут внутреннюю отделку.
«Уюн парк» станет домом для 10 тыс. человек. Там будет своя школа, три детсада, магазины и кафе.
Жилой комплекс возводит компания федерального уровня, работают десятки местных субподрядных организаций.
Также на ВЭФ-2023 было подписано соглашение между КРДВ и девелоперской группой «Самолет» о совместном возведении «Дальневосточного квартала» в городе Корсаков. Это ещё один крупный проект региона, объем инвестиций в котором достигнет 65 млрд 822 млн рублей. Проект будет реализован в период с 2023 по 2046 годы. Это 400 тыс. «квадратов» жилья, шесть детсадов, две школы, магазины, многоуровневые парковки и многое другое.
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