В Невельский район прибыла мобильная медицинская бригада
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пациентов сегодня принимают узкие специалисты: дерматовенеролог, гастроэнтеролог, кардиолог и ревматолог. Проект «Мобильная бригада» запущен по поручению главы региона Валерия Лимаренко, чтобы повысить доступность медицинской помощи в районах. За один день выездной работы каждый из специалистов успевает принять до 25 пациентов.
Медицинские мобильные бригады уже шестой месяц работают на территории Сахалинской области. Расписание формируется в зависимости от потребностей жителей – ежедневно врачи выезжают в районные поликлиники, покрывая таким образом кадровый дефицит.
- Ставки узких специалистов есть далеко не везде. Например, в нашей поликлинике ревматолог не предусмотрен по нормативам, раньше все пациенты направлялись в Южно-Сахалинск. Сейчас, с появлением мобильных бригад, специалист сам приезжает в Невельск несколько раз в месяц. Отпала необходимость также ждать врачей из отпуска. Если специалист необходим пациенту сейчас, мы отправляем запрос и в ближайшее время появляется возможность пройти нужные исследования, - рассказал главный врач Невельской ЦРБ Алексей Саранов.
Система выездной работы в поликлинике уже налажена. Всех диспансерных пациентов сотрудники обзванивают заранее, остальные могут записаться через лечащего врача. Расписание ближайших визитов вывешивается в медицинском учреждении и на официальных сайтах администраций.
К приезду мобильной бригады жители готовятся заранее – сдают необходимые анализы, проходят исследования. После посещения врача пациент получает рекомендации и продолжает наблюдаться у местных специалистов. При наличии медпоказаний его могут направить на приём в областные учреждения.
- Попасть к узкому специалисту в районе стало намного проще. По направлению терапевта я записалась к ревматологу через 1-300. Доктор очень приятный: всё объяснил, ответил на вопросы. Всем советам буду обязательно следовать и через некоторое время запишусь на повторный приём, - поделилась пациентка из Невельска Галина Головань.
В команде мобильных медицинских бригад – врачи 15 профилей, каждый – специалист высшей квалификации. Многие приехали на Сахалин из других регионов и сейчас ежедневно курсируют по всему острову. Обеспечивать выездную работу помогает транспорт, поступивший в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. За два года в Сахалинскую область поступила 151 машина.
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