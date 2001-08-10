В Троицком Сахалинской области 13 семей переехали в новые квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители села Троицкое Анивского района отмечают новоселье. 13 семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры на улице Мостостроителей. Комфортное жилье сахалинцы получили в рамках программы расселения аварийного фонда. Всего с начала этого года из «авариек» в регионе переселено более двух тысяч человек.
– Конечно, большая радость. Мы в селе Успенское жили, барак признали аварийным. Теперь не нужно думать о заготовке дров и угля. Новый год отмечать будем в комфорте, – поделился Александр Егоров.
Все квартиры передаются жителям в чистовой отделке: там установлены межкомнатные двери, водонагреватели, кухонные плиты, сантехника. Жителям останется только обустроить квартиру мебелью. Двор в новом жилом комплексе, где администрация выкупила квартиры под цели переселения, обустроен: есть современная детская площадка, парковочные места.
В рамках народного контроля будущие жильцы проверили качество сдаваемых квартир. Выявленные недочеты подрядчик должен исправить в кратчайшие сроки. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств, компания-застройщик в течение пяти лет будет обслуживать дома.
– Благодаря поддержке федерального центра и личному вниманию Президента России Владимира Путина к вопросу расселения аварийного жилья в стране, в островном регионе проблема решается очень активно. Глава государства постоянно акцентирует внимание на том, что граждане должны проживать в комфортном, и самое главное, безопасном жилье. В Сахалинской области переселение идет во всех районах. Анивский городской округ в этом вопросе занимает одну из лидирующих позиций. Всего в этом году из аварийных квартир на Сахалине и Курилах переехало более двух тысяч человек, до конца года планируется расселить еще около 2,5 тысяч жителей области, – отметил министр строительства региона Алексей Колеватых.
Сахалинская область первой в России начала реализовывать новую программу переселения еще с 2021 года. В эту программу включены аварийные дома, признанные таковыми после 1 января 2017 года. За это время расселено более 10 тысяч человек. Прошлую программу, где жильё было признано аварийным до 1 января 2017 года, островному региону удалось реализовать в течение двух лет вместо пяти. В 2019-2020 годах расселено более 4 тысяч человек из аварийного фонда.
Напомним, регион уже два года подряд вводит по 500 тысяч квадратных метров жилья. Для дальнейшей реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда в прошлом году островной регион получил финансовую поддержку от Правительства РФ в размере 11 млрд. руб., в этом – 6 млрд руб.
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