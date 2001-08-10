Организаторам всероссийского форума «ОстроVа» вручили награды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В правительстве Сахалинской области сегодня состоялась торжественная церемония награждения тех, кто принимал активное участие в организации всероссийского молодежного форума «ОстроVа» или помогал дирекции. Это представители общественных организаций, специалисты департаментов и предприятий области.

Благодарственные письма губернатора Сахалинской от имени главы региона Валерия Лимаренко вручил его первый заместитель – руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Байдаков. Награды получил 31 человек.

– Форум «ОстроVа» заявляет о Сахалинской области на всю страну. Островной регион становится популярным, и сюда приезжают молодые люди, чтобы строить карьеру и создавать семьи. Также форум открывает широкий возможности для нашей островной молодежи, чтобы разработать свои проекты и получить федеральные гранты. Уровень проведения форума в этом году был достаточно серьёзным. В качестве гостей к нам прибыли федеральные министры, а также первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. И я хочу сказать вам – организаторам – огромное спасибо от имени губернатора и правительства области. Вы были одной командой, благодаря вам все получилось, – отметил Сергей Байдаков.

Анастасия Бухтиярова – главный специалист отдела реализации форумной кампании и развития добровольчества в Сахалинском молодежном ресурсном центре. Девушка с большим теплом вспоминает форум, даже несмотря на то, что приходилось не спать ночами, не есть и решать оперативно все возникающие вопросы.

– Ты устаешь, переживаешь, ожидаешь, но получаешь невероятное удовольствие от результата. Иногда кажется, что что-то не получится, идет не по плану, но благодаря команде, с которой мы работали в этом году, у нас все сложилось. С трепетом ждем следующий год и форум «ОстроVа», – поделилась Анастасия.

Директор всероссийского молодежного форума «ОстроVа» и руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов отметил, что в этом году собралась уникальная команда, которой удалось сделать мероприятие не только для участников, но и для жителей Южно-Сахалинска. В дни проведения форума для жителей и гостей Южно-Сахалинска был открыт Большой образовательный шатер. Там проходили мастер-классы, лекции, кинопоказы, встречи с олимпийскими чемпионами.

– Уже сейчас мы думаем над форматом следующего года. Нужно будет удивлять, сделать программу так, чтобы угодить всем требованиям и запросам. Я очень благодарен команде и всем людям, которые нам помогали. Без них у нас бы не получилось такого масштаба, – отметил Дмитрий Смекалов.

В организации всероссийского молодежного форума «ОстроVа» принимало участие большое количество волонтеров, представителей предприятий, организаций, государственных структур. Им также будут вручены благодарственные письма.

Напомним, в этом году форум собрал на Сахалине 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 88 регионов России. Конкурс составил рекордные 16 человек на место. Участники представили свои социально значимые проекты на грантовый конкурс Росмолодёжи. Максимальный размер гранта в этом году составил 1 миллион рублей.