Сергей Надсадин посетил стройплощадку двух муниципальных домов на ул. Больничной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ход строительства двух 5-этажек на 180 квартир на ул. Больничной, которые планируется сдать в декабре 2024 года.
В новые дома переселят жителей аварийных общежитий, расположенных на Коммунистическом проспекте, 21А и 21Б. Новостройки будут монолитными, с фасадом из керамогранитных плит. Каждую квартиру сдадут «под ключ». Программа переселения горожан из ветхого и аварийного жилья находится на контроле мэра Сергея Надсадина и реализуется при поддержке регионального правительства.
- Основная задача - создать комфортную городскую среду. Придомовую территорию обустроят, оборудуют спортивные и детские площадки, парковочные места, выполнят озеленение. Учитывая, что дома строим в микрорайоне, где свою деятельность ведут ряд предприятий, необходимо, чтобы они также привели свои территории в порядок и эстетический вид. Все эти моменты проработаем с представителями бизнеса отдельно. Объект для города важный, будем держать на контроле, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Напомним, к основным работам застройщик приступил в начале апреля текущего года. На сегодня выполнены работы по возведению двух этажей второй блок-секции. До конца года уже будут установлены временные окна, а также завершатся работы по внутренним сетям — отопление, вентиляция, водо- и электроснабжение. В зимний период приступят к устройству сетей водоотведения и ливневой канализации, летом 2024 года — благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка.
Строительство ведётся при поддержке правительства региона. Всего на ул. Больничной будут построены 5832 кв. м нового жилья.
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