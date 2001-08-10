Благодаря сахалинской ипотеке еще несколько десятков семей улучшили жилищные условия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала действия программы «Сахалинская ипотека» жилищные условия улучшили 160 семей. Заявлений от желающих воспользоваться выгодными условиями уже более 1000. Об этом на встрече с главой региона рассказали руководители и волонтеры проекта.

По словам генерального директора «Сахалинского ипотечного агентства» Елены Бондаревой, основной сложностью при реализации проекта остается отсутствие у граждан необходимой суммы для первоначального взноса.

- У нас сейчас есть минимум 3 десятка человек, у которых нет никаких препятствий для участия в программе, кроме отсутствия первоначального взноса. На предыдущем рабочем совещании вы поручили плотнее взаимодействовать с работодателями островитян по поводу возможности выделения субсидии. Мы вышли на ряд компаний, в которых работают наши заявители, но предприятия неохотно подтверждают свою заинтересованность в этом, просим вашей помощи, – обратилась к главе региона Елена Бондарева.

- Сахалинская область отличается от других регионов тем, что у нас во главе угла стоит человек и его нужды. И если требуется, я готов лично хлопотать перед работодателем и перед застройщиком за каждого участника нашей программы, кто попал в такую нестандартную ситуацию. И это не только социальная история, но и экономически выгодная. У человека, обеспеченного собственным жильем, больше стимулов к тому, чтобы трудиться на благо окружающих. Кроме того, помогая людям приобрести жилье, мы фактически поддерживаем всю островную экономику. Ведь жилищное строительство стимулирует развитие многих смежных сфер – от производства стройматериалов до транспорта, – отметил Валерий Лимаренко.

Отметим, новая программа реализуется силами «Сахалинского ипотечного агентства». На базе учреждения волонтеры прошли обучение и получили аккредитацию. Кроме того, ипотечное агентство запустило электронный сервис, который позволяет оставить заявку на улучшение жилищных условий и отразить предпочтения к желаемой квартире или индивидуальному дому. Эту информацию волонтеры берут за основу при разработке плана поддержки островитян. С каждым потенциальным участником программы работают индивидуально.

- У нас есть заявительница, у которой возникли сложности с подтверждением возможности оформить кредит на первоначальный взнос, поскольку у женщины плохая кредитная история. В семье четверо детей, супруг сейчас защищает рубежи страны. В расширении жилплощади они очень нуждаются, – рассказала волонтер Наталья Безрученкова.

Глава региона поручил вице-мэру Южно-Сахалинска детально разобраться в нюансах и по возможности помочь семье. По словам губернатора, такой индивидуальный подход власти и «Сахалинское ипотечное агентство» должны применять к каждому участнику программы, в особенности, когда речь идет о членах семьи участников специальной военной операции.

Напомним, сегодня в островном регионе действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через «Сахалинское ипотечное агентство». Так, единовременную денежную выплату до 5 миллионов рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT. Об этих возможностях людям также рассказывают волонтеры проекта.

Сахалинское ипотечное агентство помогло улучшить жилищные условия тысячам сахалинцев и курильчан, подбирая подходящие варианты, льготные ипотечные кредиты, различные меры поддержки, сопровождая сделку во взаимодействии с органами власти, застройщиками, банками и органами опеки.

Обратиться в Сахалинское ипотечное агентство можно по телефону: 8 - (4242) 31-25-31. Адрес учреждения: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 21, 2 этаж.