Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове Сахалин завершено строительство административно-поликлинического корпуса военного госпиталя Восточного военного округа. Для оказания своевременной и качественной врачебной помощи военнослужащим и членам их семей в новом корпусе военного госпиталя предусмотрены различные отделения, в частности, амбулаторно-поликлиническое на 250 посещений в смену, хирургическое с малой операционной, предоперационной, двухместным кабинетом временного пребывания пациентов после операции, перевязочными, кабинетами врачей разной специализации, госпитальное с кабинетами докторов и функциональной диагностики, лабораторное.

Для различных административных служб в корпусе оборудованы функциональные помещения. Есть кабинет телемедицины с комплектом аппаратуры последнего поколения, библиотека с читальным залом, конференц-зал на 175 мест, учебный класс, архивы, склады, хранилища, мастерские, аптека со специальными зонами для хранения различных групп медикаментов и провизорская.

Кроме того, предусмотрены уютное кафе и пищеблок с удобными производственными помещениями, а также четырьмя овощехранилищами с возможностью длительного хранения скоропортящейся продукции.

Для врачебного и обслуживающего персонала предусмотрены бытовые и санитарные комнаты, гардеробные, отдельный вход.

Планировка здания удобна для всех. Выполнено зонирование помещений, разделение потоков посетителей, больных разных отделений и медработников. Для наглядности стены административной и поликлинической зон выкрашены в разные цвета.

Особое внимание уделено маломобильным пациентам – для них у центрального входа установлен подъемник, внутренние пространства приспособлены для беспрепятственного перемещения посетителей на колясках.

В здании смонтированы мощные системы вентиляции и кондиционирования, диспетчеризации и автоматизации инженерных систем, контроля доступа.

«Для этого военного госпиталя мы построили современный административно-поликлинический корпус площадью в 2310 м², оборудовали в нем 425 помещений различного назначения, смонтировали 9 пассажирских лифтов и 3 грузовых подъемника. При строительстве были учтены климатические и сейсмические особенности региона, использовались технические решения и строительные материалы, позволяющие обеспечить безопасную многолетнюю эксплуатацию здания. В пиковые периоды строительства на площадке в две смены трудились 815 человек, была задействована 61 единица техники», – рассказал Сергей Мехедов, руководитель проекта филиала Военно-строительной компании (ВСК) по Восточному военному округу.

Отметим, что в рамках первого этапа создания военного госпиталя военстроевцами уже возведены: инфекционный корпус на 30 коек, гараж на 6 машиномест, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, канализационные очистные сооружения, пожарные резервуары с насосной станцией.