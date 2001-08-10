Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске 30 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются различные работы на улично-дорожной сети.

В районе пересечения пр. Мира и ул. Куропатко продолжаются подготовительные работы по прокладке инженерных сетей - двух веток водопровода и сопутствующих коммуникаций. До 6 ноября включительно во временной период с 20.00 до 7.00 для движения транспорта закрывают или частично ограничивают сквозной проезд по ул. Куропатко. В дневное время дорога открыта. Во время действия ограничений проехать к аэропорту можно через ул. Октябрьскую.

На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской идут строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах по восточной стороне. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Планируется, что работы на проезжей части займут две недели.

Открыт для движения перекресток улиц Фабричной и Комсомольской. Напомним, здесь проводились работы по прокладке инженерных коммуникаций в рамках капитального ремонта ул. Фабричной.

Также продолжаются работы по подготовке к асфальтированию и регулировке высотного положения люков на участке ул. Пуркаева в границах от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102).

Продолжается ремонт деформационных швов на виадуке по ул. Пуркаева – он ведется по полосам, без полного перекрытия. Завершить работы планируется к концу текущей недели.

На ул. Железнодорожной от пересечения с пер. Медицинским до ул. Фархутдинова идут работы по устройству инженерных сетей в рамках строительства Южного канализационного коллектора. Срок окончания - 15 ноября. Сейчас работы ведутся на участке от пер. Медицинского до заезда к ТЦ «Азимут». Движение транспорта ограничено по части крайней западной полосы.

Подрядной организацией ведутся работы по установке дополнительного оборудования адаптивного регулирования на светофорных объектах, расположенных на перекрестках проспектов Мира - Победы и улиц Ленина — Пограничная. В течение дня могут быть кратковременные отключения указанных светофорных объектов. Возможны ограничения движения транспорта по полосам.

На уборке мусора и листвы с автомобильных дорог, тротуаров, прилотковых зон и остановок ручным и механизированным способом в ночь работало 36 единиц техники, днем будет задействовано 104 спецмашины и 118 рабочих.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.

Движение на путепроводе по ул. Транзитной – открыто.

На ул. Зимы продолжаются работы по строительству канализационного коллектора. Проезд откроется в ближайшие дни, пока он осуществляется по одной полосе в каждом направлении.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - работы на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 ноября.

На ремонтируемом участке ул. Ленина в границах от ул. Карла Маркса до пр. Победы идут работы по прокладке труб от коллектора ливневой канализации к дождеприемным колодцам, в том числе по обустройству самих колодцев. В связи с этим здесь на проезжей части частично ограничено движение. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов. Параллельно ведутся работы по асфальтированию и обустройству тротуаров.

Утром 30 октября на городские маршруты общественного транспорта вышло 204 автобуса, в течение дня количество транспорта возрастает. Движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00.

Информация о дорожной обстановке оперативно обновляется в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска (https://t.me/ysakhalinsk).