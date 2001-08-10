В Северо-Курильске открылась муниципальная автозаправка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В самом отдаленном районе островной области состоялось долгожданное событие – начала работать собственная АЗС. В начале этого года в Северо-Курильске закрылась единственная частная заправка, топливо вынуждены были привозить из Владивостока и с Камчатки.
Курильчане неоднократно обращались к властям с просьбой открыть на Парамушире собственную автозаправочную станцию. Вопрос был проработан совместно правительством Сахалинской области и районной администрацией. Теперь в отдаленном муниципалитете реализуется два самых востребованных вида топлива – бензин АИ-95 и дизель.
Поручение о необходимости обеспечения жителей Северо-Курильска топливом дал губернатор Валерий Лимаренко. Было принято решение о создании муниципальной АЗС на базе «Автодора». В бюджете района предусмотрели средства на приобретение необходимого оборудования.
- Частная заправка у нас закрылась по причине низкой рентабельности и сложностей с логистикой. При этом топливо на отдаленных территориях – вопрос жизненно важный, мы приложили максимум усилий, чтобы у северокурильчан была муниципальная автозаправка. Очень важно было запустить АЗС до зимы, когда расход топлива повышенный. Спецтехника и коммунальное хозяйство не имели недостатка в энергоресурсах, а отсутствие бензина в основном ощущали владельцы частных транспортных средств. Уверен, что теперь эта проблема в прошлом, - отметил глава Северо-Курильского района Александр Овсянников.
- Это, действительно, важное событие, долгожданное для Северо-Курильска, для всех владельцев транспорта. Очень рад, что теперь у нас есть современная и удобная заправка, - поделился житель города Виктор Вышинский.
В августе этого года контейнерная АЗС прибыла на Сахалин, а в сентябре регулярным рейсом грузового теплохода «Виктор» была доставлена из порта Корсаков в Северо-Курильск. Далее проводились пусконаладочные работы на АЗС и настройка платежного банковского терминала.
26 октября муниципальная АЗС начала отпуск бензина АИ-95 и дизельного топлива на Северных Курилах. Услуга предоставляется с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Заправка работает в режиме самообслуживания и принимает к оплате банковские карты.
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