К бетонированию основания студенческого городка СахГУ приступили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине приступили к бетонированию основания студенческого городка кампуса СахалинTech. Строительство комплекса зданий, объединенных стилобатом, развернуто на проспекте Победы в Южно-Сахалинске. Возведение важного для островного образования объекта идет с опережением графика.

– Перед нами стоит очень важная задача – мы должны создать драйвер развития образования на островах. Для этого начата работа по строительству кампуса мирового уровня СахалинTech, где студенты и преподаватели смогут не только учиться и работать, но и отдыхать. В рамках проекта будет возведен студенческий городок – новое, современное место для проживания учащихся и преподавательского состава с самыми комфортными условиями. В нем смогут разместиться 1500 человек. Очень важно, что это не просто комплекс общежитий, а полноценное общественное пространство с современной социальной инфраструктурой, которое смогут посещать все желающие, – отметил заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.

Работы на объекте стартовали в начале сентября. Строители сформировали котлован будущего студенческого городка, а теперь приступили к важнейшему этапу – бетонированию основания. Кроме того, продолжается закупка необходимых материалов. Полностью завершить строительство объекта планируется в 2025 году.

– Объект очень интересный, сложный. Внушительные объемы строительно-монтажных работ. Возводим городок в соответствии с современными требованиями. Например, здесь будет использоваться новый тип стали – металлургические заводы специально для нас будут выполнять соответствующие заявки. Применение такого материала обусловлено сейсмическими особенностями острова, здания получаются более надежными. Этот тип стали на крупном объекте мы используем впервые, – рассказал генеральный директор строительно-коммерческой фирмы «Сфера» Андрей Залпин.

Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства. Будет оборудована спортивная зона, включающая фитнес-центр с раздевалками и душевыми, комплекс тренажёрных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт. Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.

– Студенты нашего университета принимали самое активное участие в разработке проекта. Проводились встречи, во время которых ребята озвучивали свои предложения по созданию наиболее комфортных условий для проживания и учебы. Лучшие идеи взяты в работу. На мой взгляд, это очень правильных подход. Наши студенты – это будущее островного региона, и их мнение необходимо учитывать в первую очередь, – рассказала проректор по воспитательной работе и молодёжной политике СахГУ Светлана Барышникова. – Сегодняшний день можно назвать историческим. Мы выходим на своеобразную финишную прямую. Совсем скоро мы окажемся на качественно новом этапе развития островного образования.

Напомним, ранее стало известно, что 4 ноября в островной столице начнется бетонирование основания научно-образовательного комплекса СахГУ – объекта, который станет сердцем кампуса мирового уровня СахалинTech. Работы стартуют почти на неделю раньше запланированного. Основными направлениями научной деятельности кампуса станут экономика Мирового океана, климат и экология, аквабиотехнологии, новая энергетика, нефтегазовые технологии и направления, связанные с изучением Азиатско-Тихоокеанского региона.

В научно-образовательного комплексе предусмотрят учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, R&D центры, технопарк, библиотеку, спортивные залы, археологический музей. Строительство объекта завершат в 2026 году.

Создать на Сахалине кампус мирового уровня предложил губернатор Валерий Лимаренко. Президент РФ Владимир Путин идею поддержал и распорядился реализовать инициативу в рамках национального проекта «Наука и университеты».