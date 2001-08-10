Новые общественные пространства и места для прогулок появятся в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа по улучшению внешнего облика городских улиц. В следующем году Южно-Сахалинск ждет создание новых прогулочных зон, туристических маршрутов и обновление фасадов домов при помощи художественной росписи и архитектурной подсветки.

В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска рассказали о планах по оформлению пространства областного центра. Работа будет вестись в нескольких направлениях, одно из них - светодизайн городской среды. Летом этого года в островной столице был проведен аудит городского освещения профессиональными светодизайнерами. По его результатам были сформулированы ключевые особенности, плюсы и минусы существующей световой среды Южно-Сахалинска.

- На основании полученных рекомендаций администрацией принято решение о модернизации освещения городской среды. Была разработана единая концепция - световой мастер-план ландшафтного освещения общественных пространств, ключевых скверов и фасадов зданий, являющихся архитектурными доминантами и достопримечательностями города. Наша главная задача - увязка между собой существующих световых решений и повышение качества повседневного и праздничного освещения, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Яна Ермакова.

Модернизация морально и технически устаревшего светового оборудования позволит сформировать современный облик города. Также одна из целей светового мастер-плана - снижение светового загрязнения и экономия электроэнергии. Пилотной территорией с обновленным освещением на основании новой концепции станет площадь Ленина.

Также в следующем году будет продолжена работа по формированию тематических туристических маршрутов, создаваемых при помощи художественного оформления фасадов. Маршрут «Молодежный» появится на ул. Комсомольской от ул. Есенина и до городского парка, здесь определено свыше 40 поверхностей, на которых потенциально можно разместить муралы - это как крупные фасады МКД, так и небольшие поверхности технических сооружений. На ул. Ленина от детской больницы до ул. Сахалинской определено 18 объектов для размещения художественной росписи, из них 11 объектов - это капитально ремонтируемые фасады многоэтажек. В ноябре в департаменте архитектуры запланирована встреча с художественным сообществом города для разработки эскизов будущих муралов.

Еще одно направление по формированию комфортного и современного облика Южно-Сахалинска - новые общественные пространства. Так, в 2024 году продолжится благоустройство набережной реки Рогатки - будет обновлен северный берег с созданием амфитеатра и нового вело-пешеходного моста. Северо-западнее перекрестка улиц Горького и Пограничной начнется обустройство Сквера защитников Отечества, ставшего победителем рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом страны. В следующем году продолжится работа по интеграции Ботанического сада в городскую среду. На ул. Ленина в районе СахГУ планируется обустройство бульвара студентов. Сейчас департамент архитектуры разрабатывает проектную документацию для 5 общественных пространств, которые при наличии финансирования, планируют благоустроить в следующем году.