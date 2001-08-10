В Восточной гимназии прошел урок мужества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках проекта «Сопричастность» со школьниками встретился ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Цветков.
Уроки мужества сегодня являются важной частью военно-патриотического воспитания в школах Южно-Сахалинска. Занятия пользуются большим интересом у ребят, способствуют формированию у них понятий о мужестве, военном долге и патриотическом мировоззрении.
Во время встречи Владимир Цветков рассказал школьникам о том, как попал в Афганистан, своих боевых миссиях.
- Такие мероприятия важны. Они дают возможность ребятам из первых уст услышать историю человека, который прошел огонь, воду и медные трубы. Школьники понимают, насколько тяжело находиться на поле боя. Убеждаются, что поддержка бойцов просто необходима, - рассказал советник директора Восточной гимназии по воспитанию Иван Кузнецов.
Ученики Восточной гимназии Южно-Сахалинска регулярно принимают участие в мероприятиях проекта «Сопричастность». Для бойцов СВО школьники плетут маскировочные сети и собирают посылки.
Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии «Единая Россия», секретарем которого является Сергей Надсадин.
Присоединиться к проекту могут неравнодушные горожане, общественные организации, трудовые коллективы. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:45 25 Октября С начала года 105 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения
17:59 23 Октября С начала 2023 года на газ перешли 1,4 тысячи домов и 45 предприятий Сахалинской области
11:12 24 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск готов к осенне-зимнему периоду: в приоритете – безопасность и бесперебойность полётов
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?