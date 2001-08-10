В Восточной гимназии прошел урок мужества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта «Сопричастность» со школьниками встретился ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Цветков.

Уроки мужества сегодня являются важной частью военно-патриотического воспитания в школах Южно-Сахалинска. Занятия пользуются большим интересом у ребят, способствуют формированию у них понятий о мужестве, военном долге и патриотическом мировоззрении.

Во время встречи Владимир Цветков рассказал школьникам о том, как попал в Афганистан, своих боевых миссиях.

- Такие мероприятия важны. Они дают возможность ребятам из первых уст услышать историю человека, который прошел огонь, воду и медные трубы. Школьники понимают, насколько тяжело находиться на поле боя. Убеждаются, что поддержка бойцов просто необходима, - рассказал советник директора Восточной гимназии по воспитанию Иван Кузнецов.

Ученики Восточной гимназии Южно-Сахалинска регулярно принимают участие в мероприятиях проекта «Сопричастность». Для бойцов СВО школьники плетут маскировочные сети и собирают посылки.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии «Единая Россия», секретарем которого является Сергей Надсадин.

Присоединиться к проекту могут неравнодушные горожане, общественные организации, трудовые коллективы. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.