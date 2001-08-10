В Поронайске прошла встреча в рамках проекта «Управдом»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередное собрание с серебряными волонтерами и активными жителями многоквартирных домов состоялось в Поронайском муниципальном образовании. Участникам рассказали о цифровом сервисе «Мой управдом», внедрении стандарта уборки придомовых территорий и ремонте подъездов, а также раздельном сборе твердых коммунальных отходов на территории муниципалитета.

В ходе встречи на интересующие жителей Поронайска вопросы ответили специалисты регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта, Управления по обращению с отходами, администрации муниципалитета, а также руководитель Исполкома Народного фронта, председатель комитета по ЖКХ Общественной палаты Сахалинской области Алена Силачёва.

Так, от собравшихся прозвучали вопросы, касающиеся контейнерных площадок, безопасности тротуарного покрытия, расчистки дорог от снега. К примеру, на улице Фрунзе, 14 недостаточно контейнеров, имеются трудности с подходом к площадке. В районе детского сада «Сказка» необходимо дополнительно утеплить трубы. Есть улицы, где делали ремонт теплотрассы и оставили тротуарные плиты перевернутыми.

– Встреча прошла продуктивно, некоторые вопросы удалось решить на месте. Часть из них, касающиеся содержания дорог, утепления теплотрасс взяты на контроль и будут решены в ближайшее время. Также были выявлены замечания по детским площадкам, отдельный запрос будет готовить Народный фронт. Такие встречи необходимы как для населения, так и для органов власти. Участники собраний имеют возможность в прямом диалоге задать, а во многом и решить вопросы с профильными структурами, повышают правовую грамотность. В свою очередь органы из первых уст слышат, какие проблемы существуют, и на что необходимо обратить внимание, – отметила Алена Силачёва.

Кроме того, комиссия провела мониторинг стандарта уборки дворовых территорий. Они оценили качество уборки в семи дворах по улицам Гагарина, Дружбы, Сахалинской, Театральной. Нареканий к управляющим компаниям МУП «Управдом» и ООО ЖХ «Бумажник», отвечающим за соблюдение порядка на проверяемых участках, не возникло.

Проверяющие также осмотрели подъезды по улицам Гагарина, Дружбы и Театральной, в которых в течение года был выполнен ремонт. Замечаний выявлено не было. К сегодняшнему дню в Поронайском городском округе обновили 95 мест общего пользования из запланированных 136.

– В течение года встречи в рамках проекта и проверки стандарта уборки дворов прошли практически в каждом муниципальном образовании островного региона. До конца года нам осталось посетить Курильск. Главная цель проекта «Управдом» – создать систему эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, а также повысить правовую грамотность людей, – рассказала референт отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Оксана Галашина.