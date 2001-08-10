Волонтеры оказали помощь участнику трудового фронта Галине Сайфулиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по ремонту квартир ветеранов.

Началась подготовка к ремонту квартиры участника трудового фронта Галины Николаевны Сайфулиной. Свою помощь предложили активисты волонтерского корпуса партии «Единая Россия». Для ребят нашлось дело - они перенесли мебель из квартиры на место временного хранения. Работу по поддержке людей старшего поколения волонтеры ведут в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение».

- Я очень благодарна ребятам. Это такое хорошее дело. Я одинокий человек и помощь мне необходима, - отметила участник трудового фронта Галина Сайфулина.

Галина Николаевна Сайфулина родилась в Красноярском крае, на Сахалин приехала по зову сердца. Работала на электростанции и в геофизической экспедиции.

- Основная идея проекта «Забота. Защита. Уважение» - это помощь пожилым людям. Своим вниманием мы показываем, что они не одиноки. Это очень важно, - рассказал руководитель партийного проекта «Историческая память» Иван Кузнецов.

Добавим, проект «Забота. Защита. Уважение» реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Среди основных направлений программы - повышение качества и доступности медицинской помощи, совершенствование мер социальной поддержки, расширение сети социальных магазинов, точек продажи рыбы и так далее.