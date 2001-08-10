Юных талантливых горожан наградили премиями и стипендиями администрации Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице состоялась торжественная церемония вручения премий и стипендий талантливым детям и молодежи. Поздравить лауреатов в Областной дом народного творчества пришли представители администрации Южно-Сахалинска, Думы, родители и педагоги.
Праздник объединил одаренных ребят, которые в течение года показывали блестящие результаты и высокие достижения на различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях регионального и всероссийского уровней.
От имени мэра Сергея Надсадина к участникам мероприятия обратилась вице-мэр Елена Федорова.
- Осень подарила нам череду праздников творчества, успеха и таланта и сегодня один из них. Большое спасибо наставникам - в этом году мы особенно много говорим о вас с гордостью. Здесь собрались ребята, которые с вашей помощью смогли показать, на что они способны. Особенно хочу обратиться к тем, кто выбрал профессию педагога - за вами наше будущее. Большое вам всем спасибо за ваш вклад в развитие муниципалитета. Не останавливаетесь на достигнутом, дерзайте и покоряйте новые вершины!, - высказалась вице-мэр Елена Федорова.
- Ежегодно мы встречаемся в торжественной обстановке, чтобы отметить достижения ребят и педагогических коллективов. Этим мероприятием мы завершаем череду награждений юных талантов, которые добились высоких результатов по номинациях. Поздравляю каждого и желаю новых высот, мы вами гордимся!, - отметила директор департамента образования администрации Светлана Мирова.
Награждение прошло в номинациях: «Школа одаренных детей», «Конкурс», «Лучший выпускник учреждения дополнительного образования», «Творческая одаренность». Также участникам церемонии вручали разовые стипендии.
К поздравлениям также присоединился председатель городской Думы Олег Логачев, отдельно адресовав слова благодарности педагогам за профессионализм и преданность своему делу. Директор департамента культуры и туризма администрации Ирина Герасимова отметила, что все ребята прошли большой путь, посвятив многие часы учебе и занятиям, творчеству и репетициям, оттачивая свое мастерство.
На протяжении всего мероприятия праздничное настроение для гостей создавали юные артисты, которые выступили с яркими хореографическими и вокальными номерами.
Лауреатами премии «Школа одаренных детей» в 2023 году стали: Кадетская школа, Восточная гимназия, Гимназия № 2, Гимназия № 3, Детская музыкальная школа № 1, Детская школа искусств «Этнос».
Лауреаты разовой стипендии «Абитуриент»:
- продолжили обучение по педагогическим специальностям в Сахалинском государственном университете: Лим ОК Бун — выпускница Лицея №1; Предко Давид - выпускник Гимназии №3; Щербакова Дарья - выпускница СОШ №32.
из числа спортсменов, продолживших обучение по специальности в Сахалинском государственном университете: Маклаков Руслан - выпускник СШОР по греко-римской борьбе;
из числа выпускников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, продолживших обучение по специальности в Сахалинском колледже искусств: Хильченко Артем - выпускник ДМШ 1; Дегтярева Мария - выпускница ДШИ «Этнос»; Яременко Есения - выпускница ЦДМШ.
Лауреаты премии «Конкурс»:
- Образцовый детский коллектив фольклорного ансамбля «Туесок» ДД(Ю)Т, руководитель - Бега Юлия Владимировна.
- Младший специальный хор «Веселые нотки» ДМШ № 1, руководитель - Гурова Евгения Юрьевна, концертмейстеры - Ножкина Жанна Владимировна, Чернов Владислав Владимирович, Шитик Алёна Олеговна.
- Ансамбль корейского танца «Ариран» ДШИ «Этнос», руководитель - Ким Евгения Сенхаковна.
Лауреаты разовой стипендии «Конкурс»: Евдокимов Максим - обучающийся СОШ № 8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова, Ли Алла - обучающаяся СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина, Титова Ника - учащаяся ЦДМШ, Казакова Полина - учащаяся ДМШ №1;
Лауреаты разовой стипендии «Лучший выпускник учреждения дополнительного образования»: Гнатюк Андрей - выпускник Детского технопарка «Кванториум» Гимназии № 3, Бугаёва Мелания - выпускница ДД(Ю)Т, Епифанова Елизавета - выпускница ДД(Ю)Т. Комарова Дилия - выпускница ДД(Ю)Т, Щукина Арина - выпускница- ЦДЮТ и Ким Елизавета - выпускница ЦДЮТ.
Лауреаты премии «Творческая одарённость»:
- Театральный коллектив «Цветные сны», руководитель Панкрашина Ирина Леонидовна - ДМШ № 2.
- Оркестр народных инструментов «Сахалинская метелица», руководитель – Гимро Александр Егорович – ДМШ №1.
- Оркестр народных инструментов, руководитель Дьячков Олег Артурович –ДШИ «Этнос».
- Ансамбль корейских ударных инструментов «Пулькотнори», руководитель Син Юлия Енчеровна - ДШИ «Этнос».
Лауреаты разовой стипендии «Творческая одарённость»: Павлова Анна - учащаяся ДХШ, Усольцева Дана - учащаяся художественного отделения ДШИ № 4, Соломонюк Софья - учащаяся ДШИ № 4, Ан Эрик - учащийся ЦДМШ, Огай Даниил - учащийся ДМШ №1, Огай София - учащаяся ДМШ №1, Илемкова Варвара - учащаяся ДШИ «Этнос», Ли Кристина - учащаяся ДХШ, Понаморева Софья - учащаяся ДХШ, Ан Маргарита - учащаяся ЦДМШ.
Отметим, что создание условий для самореализации, раскрытия творческого потенциала молодежи, поддержка одаренных детей - одно из приоритетных направлений работы администрации города. Напомним, 2023 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Сегодня в областном центре созданы полноценные условия для получения современного, качественного обучения по различным направлениям. В городе осуществляет профессиональную деятельность сильное сообщество преподавателей. Подтверждение тому - плеяда талантливых ребят, которые успешно представляют учебные заведения на международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, олимпиадах, интеллектуальных турнирах, творческих состязаниях.
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