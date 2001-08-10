09:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Всемирный день борьбы с инсультом отметили сотрудники аэропорта Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квиз «Стоп-инсульт» в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом провели сотрудники областного центра общественного здоровья. Мероприятие прошло в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография».
Участие в игре приняли 5 команд. Им предстояло пройти несколько станций и выполнить тематические задания: вспомнить островные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, назвать клинические проявления инсульта, рассказать этапы оказания первой помощи и способы профилактики патологии головного мозга. На творческой площадке командам пришлось проявить свою креативность - пока одни рисовали плакаты на тему здорового образа жизни без инсульта, другие - сочиняли стихотворения.
В проведении мероприятия центру общественного здоровья помогали сотрудники нескольких учреждений. Врач-невролог областной клинической больницы Алексей Дроков, начальник отдела Сахалинского молодежного ресурсного центра Вячеслав Батумский и врач областного кожно-венерологического диспансера Нурсултан Дуйсенбаев курировали свои площадки и вошли в команду независимого жюри.
- Для нас такой вариант взаимодействия со взрослым населением является экспериментальным. Мы часто проводим квизы в детских коллективах - среди учащихся и дошкольников. Несмотря на игровой формат, тема сегодня поднята очень важная. Инсульты являются одной из главных причин смертности в мире. Чтобы защитить себя и близких от заболевания, важно знать, как его распознать и какие действия предпринять при необходимости, - рассказала главврач Центра общественного здоровья Елена Столярова.
Это не первое профилактическое мероприятие для сотрудников аэропорта. С 2020 года здесь активно реализуются корпоративные программы «Укрепление здоровья работников». Врачи регулярно устраивают акции и приезжают с образовательными семинарами. Директор по персоналу аэропорта Южно-Сахалинск Даниил Чернов поделился общими впечатлениями от взаимодействия со специалистами:
- Мы рады, что вступили в свое время в программу и стараемся привлекать к активному образу жизни своих сотрудников. У нас регулярно проходят фестивали здоровья, мы делимся своим опытом с нашими областными филиалами и получаем от них также положительную обратную связь.
Во время квиза все участники мероприятия могли пройти скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и узнать свои показатели здоровья: уровень сахара и холестерина в крови, глазное и артериальное давление. Также у сотрудников появилась возможность на месте сделать прививку от гриппа.
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Новости общества Сахалина и Курил
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