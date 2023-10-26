На Сахалине представили обновленный прогноз социально-экономического развития региона до 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рост валового регионального продукта (ВРП), стабильность на трудовом рынке и снижение числа безработных граждан. Такой, по оценке минэкономразвития Сахалинской области, будет ситуация в островной экономике в следующие три года. Также в прогнозе ведомства в период с 2024 по 2026 год будет успешно расти и развиваться бизнес.

Уверенный рост

На ВЭФ-2023 Владимир Путин обозначил важность развития ДФО для России. Поэтому прогноз социально-экономразвития Сахалина и Курил направлен на исполнение поручения главы государства.

Приоритетными в регионе по-прежнему являются сферы медицины, образования, соцобеспечения, культуры. Власти будут продолжать развивать и поддерживать промышленность, субъекты МСП, инвестиции и многие другие направления.

Определяющим показателем для области является ВРП. В 2023 году прогнозируется его объем в 1458,1 млрд рублей. Это рост на 109,8% к прошлому году.

Больше половины ВРП составляет добыча полезных ископаемых — 59,4%. Остальной объем распределили между собой строительство (8,7 %), обрабатывающие производства (4 %), транспортировка и хранение (3,9 %), оптовая и торговля в розницу (3,5 %).

Эксперты уверены, что в дальнейшем показатель ВРП продолжит уверенный рост. К 2026 году он возрастет на 22,5% и достигнет 1785,8 млрд рублей. Таких результатов удастся достигнуть за счет увеличения объемов производства в сферах добычи углеводородов, обрабатывающей промышленности и других направлений.

Трудоустройство населения

На Сахалине и Курилах реализуется масса мер поддержки занятости населения, как регионального, так и федерального значения. Помощь с поиском работы оказывают не только безработным, но и людям под угрозой увольнения. В области созданы все условия для работы любых слоев населения, будь то жители с ограниченными возможностями или бывшие заключенные, молодежь или пожилые люди. Для островитян организуют курсы переподготовки.

Развитие этого направления уже дало результаты. До 2,2% снизилось число безработных, выросло число работающего населения. В июле было устроено на работу 265,1 тыс. человек, а в прошлом году показатель был меньше на 2,3 тыс. человек.

Регистрируемая безработица также стала меньше на 0,1% и равна 0,4%. В среднем показатель по России составляет 0,6%, в в ДФО — 0,8%.

К концу года трудоустроены будут 276 тысяч человек. А безработных будет не больше 1,3 тыс. чел. По мнению специалистов, к 2026 году количество занятых может превысить 278,4 тыс. чел. При этом показатель безработицы будет держаться на том же уровне.

Поддержка малого бизнеса

С 2017 года успешно функционирует программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области» в рамках госпрограммы «Экономическое развитие Сахалинской области». В 2024 году на островах заработает новая госпрограмма, которая также будет работать на помощь и поддержку МСП.

В каждом муниципальном образовании действуют и местные меры поддержки, а также отраслевые госпрограммы. Эксперты говорят о небольшом росте показателей в этом направлении.

Кроме того, в регионе существует инвестсовет, который позволяет упростить взаимодействие власти и инвесторов. Курирует его лично глава региона Валерий Лимаренко. Представители бизнеса не раз отмечали эффективность заседаний инвестсоветов при урегулировании различных споров, дискуссий и рассмотрении кризисных кейсов.

По словам исполнительного директора компании «Кипарис-2012» Артема Титовца, в последние годы в регионе произошли существенные изменения в вопросе взаимодействия власти и бизнеса. Сократилось время подключения к энергоресурсам, уменьшилось административное давление.

Как отметил предприниматель, в области действует семь рабочих групп по решению проблем бизнеса. Открытый и прямой диалог позволяет оперативно преодолевать трудности и развивать свое дело. Разбираются как системные проблемы, так и частные ситуации.

С предпринимателем согласна и вице-президент торгово-промышленной палаты Ольга Викулова. Она добавила, что Сахалин и Курилы являются одними из лидеров в рейтинге инвестклимата. Этому способствуют принятые в регионе меры поддержки бизнеса и открытый диалог.

Как итог — более 170 млрд инвестиций. Только в областном центре реализуют более 100 инвестпроектов. И дальше результат будет ещё лучше.

Рост товарооборота

В этом году объем товарооборота в розницу будет равен 210,6 млрд рублей. Он возрастет на 102,1% от уровня прошлого года.

Эксперты отмечают положительные изменения в динамике торговли на потребительском рынке. В направлении социально ориентированном секторе существуют разнообразные меры поддержки. Например, бизнесу компенсируют расходы на доставку продукции.

Положительное влияние на розничную торговлю окажет снижение инфляционного давления, увеличение зарплат местных жителей, снижение уровня бедности и импортозамещение.

Успешно развивается и рынок платных услуг. В 2023 году их объем равен 58 млрд рублей или 96,1 % в по сравнению с прошлым годом. К 2026 году их объем может превысить 74,9 млрд рублей.