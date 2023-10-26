Уже в этом году 400 сахалинских семей получат ключи от квартир в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первую очередь масштабного жилого комплекса в северной части Южно-Сахалинска должны сдать в декабре 2023 года. Три 17-этажных дома находятся в высокой степени готовности. Уже в этом году будущие новоселы смогут переехать в свои квартиры.

Работы на строительной площадке проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко. С 1 декабря застройщик – крупная федеральная компания «ПИК» – планирует начать выдавать ключи людям. 144 квартиры сдадут готовыми «под ключ», 256 – в «сером ключе», или предчистовой отделке. Это подразумевает оштукатуренные стены, бетонную стяжку пола, электропроводку.

– На первых трех корпусах остается завершить только фасады. Еще на четырех многоэтажках сейчас все силы бросаем на утепление фасадов и систему отопления, чтобы быть готовыми к приему тепла к началу зимы. Сейчас в корпусах ведется внутренняя отделка – штукатурка стен, устройство систем внутренних инженерных систем, монтаж лифтов, – рассказал вице-президент, руководитель объединенной региональной дирекции ГК «ПИК» Сергей Мамошин.

Чтобы ускорить работы, застройщик дополнительно привлек на площадку «Уюн парка» 250 человек. Сегодня на объекте трудятся более 550 людей. Девять подрядчиков работают на обустройстве железобетонных конструкций, фасадов и инженерных коммуникаций. К концу года собираются расширить коллектив еще на 150-200 человек.

Отметим, что вопросы соблюдения техники безопасности на стройплощадках находятся на особом контроле.

– Все случаи нарушения разбираются на еженедельных совещаниях с застройщиками, специалистами районных администраций, саморегулируемых организаций и всеми, кто следит за охраной труда и техникой безопасности, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем, – прокомментировал глава областного министерства строительства Алексей Колеватых.

В «Уюн парке» в 2023-м должны ввести 24 тысячи квадратных метров – это четыре корпуса 17-этажных домов. План на 2024 год – шесть высоток общей площадью 50 тысяч «квадратов», на 2025 год – пять домов площадью 45 тысяч квадратных метров. Таким образом, в ближайшие два года введут 120 тысяч «квадратов» жилья комфорт-класса.

– Всего мы планируем возвести на площадке 300 тысяч квадратных метров жилья. Обустройство инженерных коммуникаций уже ведется на перспективу. Это будет очень большой микрорайон, современный и удобный. Новоселами станут более 10 тысяч человек, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы привлекли на Сахалин одну из крупнейших российских компаний, чтобы стимулировать конкуренцию на рынке и – самое главное – обеспечить сахалинцев качественным жильем по более доступной стоимости. В нашем регионе реализуются льготные ипотечные программы для молодых семей, семей с детьми, востребованных на островах специалистов.

Первый вице-мэр Южно-Сахалиска Андрей Ковальчук отметил важность того, что в новом микрорайоне предусмотрели всю необходимую социальную инфраструктуру. Здесь возведут школу на 1800 мест, а также три детских сада, где будут получать дошкольное образование почти тысяча ребят.

Дорога от «Уюн парка» до центра Южно-Сахалинска на машине занимает около 15 минут. Архитекторы учли особенности рельефа, чтобы создать органичное и удобное пространство для жизни. Рядом проходят пешеходные маршруты к водопадам и сопкам, внутри комплекса обустроят места для отдыха и прогулок, спортивные и детские площадки. На первых этажах жилых домов предусмотрены площади под магазины и кафе.