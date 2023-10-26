Южно-Сахалинск продолжает избавляться от несанкционированных свалок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается ликвидация несанкционированных свалок. Это одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска. В 2023 году проделан большой объем работы по вывозу с городских территорий различного мусора - вывезено уже более 15 тысяч кубометров.

Сотрудники департамента городского хозяйства продолжают регулярный мониторинг территорий по всему городу, в том числе планировочных районах. Сегодня работы проведены в Березняках, в районе дома №6а по ул. Лесной. Здесь на месте снесенной котельной регулярно пополняется несанкционированная свалка, еженедельно городским службам приходится вывозить по 2-3 самосвала мусора.

- Как правило, свалки образуются в частном секторе. Борьба с ними ведется ежедневно с привлечением техники, а также при помощи ручного труда. Действия недобросовестных граждан не только портят внешний облик территорий, но и наносят вред окружающей среде. Граждане тоже могут оказать содействие и при обнаружении свалки передать сигнал в департамент городского хозяйства. Все факты оперативно принимаются в работу, - комментирует заместитель начальника управления городского хозяйства Евгений Замотаев.

Напомним, в управлении рассматривают вопрос о приобретении камер видеонаблюдения. На практике после того, как отходы убирают, очень часто свалки разрастаются вновь. Для предотвращения подобных ситуаций на таких местах точечно планируют установить камеры видеофиксации.

Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска Мероприятия также проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Муниципалитет продолжит регулярный мониторинг состояния городских территорий. В администрации обращаются к жителям и гостям областного центра с просьбой не сбрасывать бытовой и строительный мусор в местах, которые не предназначены для данных целей.

Напомним, если вы стали свидетелем факта незаконного складирования мусора, сообщить об этом можно по телефону департамента городского хозяйства 300-461 (доб. 5, 6, 7, 8, 9), а также через приложение Сахалин.онлайн с прикреплением фотографий.