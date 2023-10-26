В скверах Южно-Сахалинска высаживают молодые сакуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске приступили к высадке саженцев сакуры. До конца октября скверы и аллеи областного центра украсят 100 молодых деревьев.

Мероприятия проводятся в рамках программы по озеленению городского округа. Первые 25 деревьев появились в сквере Асахикава. Также сакуры высадили на бульваре Анкудинова. До конца октября саженцы появятся на территории других общественных пространств города.

Как отмечают в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», у большей части саженцев закрытая корневая система, которая способствует высокой приживаемости растений. Первое цветение по расчетам специалистов ожидается через несколько лет. В течение этого срока деревьям будет обеспечен надлежащий уход: своевременная подкормка, защита от вредителей.

Отметим, работа по высадке зеленых насаждений в областном центре ведется на постоянной основе. В течение летнего сезона в Южно-Сахалинске появились более 450 экземпляров деревьев и кустарников, в числе которых клены, рябины, дубы, черемухи и другие виды растений. Помимо 100 сакур, до конца года на улицах областного центра будут высажены более 1000 декоративных кустарников.

Кроме того, ежегодно в Южно-Сахалинске проходят акции, посвященные памятным датам и праздничным событиям, в ходе которых жители муниципалитета, а также представители бизнес-сообщества принимают участие в озеленении города. Также к высадке деревьев и цветов присоединяются активисты ТОСов.