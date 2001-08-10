С начала 2023 года на газ перешли 1,4 тысячи домов и 45 предприятий Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Газ в каждый дом. Именно под таким девизом вот уже несколько лет работает правительство Сахалинской области. В планах строительство 1,2 тыс. километров газопроводов, подключение 35 тыс. домов и возведение 150 предприятий и котельных. До 2025 года голубое топливо придет во все муниципальные образования. Это сделает жизнь сахалинцев и курильчан более комфортной, сэкономит их средства и благоприятно отразится на экологической обстановке. Подробнее о результатах газификации с начала 2023 года — в материале ниже.

Темпы растут

С начала 2023 года на Сахалине к газу подключили порядка 1,4 тыс. домов и 45 предприятий МСП. В «Газпром» поступило 7 647 заявок по догазификации.

Правительство помогает местным жителям справиться с дорогостоящим подключением газа в дома и компенсирует до 152 тысяч рублей на подготовку дома к приему голубого топлива. Льготникам в областном центре, а также в Анивском и Корсаковском городских округах, возмещают затраты на покупку внутридомового оборудования.

По словам депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Вдовина, темпы газификации в островнм регионе растут. Налажены механизмы помощи гражданам. По поручению губернатора Валерия Лимаренко, магазины предоставляют газовое оборудование в кредит без необходимости посещения банка. Сейчас такие торговые точки есть только в областном центре. Это «Газлайн» и «Все для газа». В дальнейшем к программе подключат и торговые объекты в других муниципалитетах.

Строительство газовой инфраструктуры идет ускоренно. Недавно газораспределительная станция заработала в Макарове. До конца 2023 года чистое топливо придет в дома 50 местных жителей.

Ещё одним успехом является одновременная газификация сразу двух районов — Александровск-Сахалинского и Макаровского. Как отметил и.о. министра энергетики Виктор Гармидер, такого не было ранее. Ещё в 2020 году уровень газификации региона составлял 39,8%. Сейчас же 57%. Работы идут полным ходом.

В Южно-Сахалинске в этом году голубое топливо получили более 500 человек. По словам мэра города Сергея Надсадина, газификация уже добралась до частного сектора в Лиственничном, Березняках и Владимировке.

Газ постепенно подключают и в Корсаковском районе. Семья Криворучко раньше пользовалась электрическим котлом отопления в доме. Расходы за электричество порой доходили до 16 тысяч в месяц. Теперь же в их жилье пришло голубое топливо. В семье уверены, что экономия будет существенной. К тому же уже есть результаты: стала лучше теплоотдача, управлять оборудованием стало легче.

Подключить газ в дом можно, подав заявку на Госуслугах или в офисах МФЦ.

Инфраструктурные изменения

С начала года в регионе построили порядка 44,64 км внутрипоселковых сетей газораспределения. Один объект появился в Александровске-Сахалинском, ещё шесть — в областном центре. Закончилось возведение двух межпоселковых газопроводов общей протяженностью 77 км в Александровск-Сахалинском и в Поронайском районах. Идет строительство внутрипоселковых газопроводов в селах Сокол и Углезаводск Долинского района.

Кроме того, стала известна также подрядная организация, которая займется строительством межпоселкового газопровода Корсаков — Озерское.

Строятся и котельные для обеспечения теплом жителей многоэтажек и предприятий. На 2024 год запланирован запуск 15 объектов.

Ещё пять котельных на газовом топливе возведут в Поронайском городском округе, по четыре появится в Макаровском и Тымовском МО. По одному объекту запустят в Корсаковском и Александровск-Сахалинском районах.

В настоящее время в регионе действует 40 газовых котельных.

Авто на газ

На газ переводят не только дома и предприятия, но и автомобили. Программа действует уже три года. За это время переоборудовать удалось более 4,3 тыс. машин.

Общественный транспорт тоже не отстает и переходит на экологичное топливо. В Южно-Сахалинске приобрели сотню автобусов на газе. Это не только положительно сказывается на окружающей среде, но и экономит средства.

На пригородные маршруты тоже выйдут «чистые» автобусы. 54 новых транспортных средства закупили для перевозки пассажиров из областного центра в Корсаков, Долинск, Аниву, Невельск и Холмск.

Ещё 25 автобусов на газомоторном топливе купят для внутримуниципальных перевозок.

Также в регионе действуют меры поддержки для тех, кто хочет перевести свой автомобиль на газ. Среди них компенсация затрат до 150 тыс. рублей для граждан и возврат 70-90% затраченных средств сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям пищевой промышленности на приобретение новой газомоторной техники и переоборудование действующей.

Предприятиям малого и среднего бизнеса могут вернуть до 70% затраченных средств на переоборудование техники на газ. При этом сумма на один автомобиль не должна превышать 150 тысяч, а на компанию — не более 1,5 млн.

Существуют также льготы по транспортному налогу на природном газу — 50%.

Возмещаются затраты на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию авто на газ.

Юридическим лицам возвращают 75% и ИП 100% недополученных доходов в связи с выполнением работ по переоборудованию транспортных средств на газ в сумме, не превышающей 150 тыс. рублей.

Ещё одна мера поддержки — субсидия до 36 млн рублей юрлицам и ИП на строительство объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом.

Кроме того, на компенсацию затрат могут рассчитывать юрлица и ИП, которые приобрели ПАГЗ. Размер составляет 50% (без учета НДС и стоимости тягача).