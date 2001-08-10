Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ботанический сад в Южно-Сахалинске преобразили в современное общественное пространство для семейного отдыха. В рамках первого этапа обновили входную группу, заменили ограждение, обустроили деревянные дорожки и мосты, установили беседки, лавочки и систему освещения. Теперь гости и жители областного центра могут с комфортом гулять здесь в любое время года. Губернатор Валерий Лимаренко ознакомился с результатами масштабной работы, а также обсудил с руководством муниципального образования дальнейшие шаги реализации проекта.

– Южно-Сахалинск стремительно развивается. Мы строим новые жилищные комплексы, дороги и крупные социальные объекты. Важно позаботиться о том, чтобы в островной столице появлялись и современные места отдыха. Без этого невозможно представить комфортную жизнь. Ботанический парк интересен тем, что это научное учреждение. Поэтому здесь можно не только гулять, но и познавать новое, приучать детей к заботе об окружающей среде, организовывать экскурсии и лекции. У нас ушло несколько лет на то, чтобы открыть научный институт-сад для посетителей. Теперь город получил еще одно замечательное место отдыха, – отметил Валерий Лимаренко.

В рамках первого этапа работ обустроили южную и северную часть ботанического парка – главная аллея соединена с сетью прогулочных троп. В ходе реализации проекта учли особенности местного микроклимата – для дорожек, мостов и беседок подобрали дерево и материалы, способные выдержать высокую влажность воздуха.

– Меня всегда удивляло, почему ботаническому саду уделялось так мало внимания. Это ведь прекрасное место, чтобы гулять здесь с детьми и друзьями. Пришла сюда впервые – так здорово, душа радуется. Забор красивый, тропинки очень естественно выглядят, так много красивых растений. Всем теперь буду советовать здесь гулять. Просто сказка, – рассказала жительница островной столицы Наталья Иванова.

Гуляя по общественному пространству, жители и гости областного центра могут знакомиться с флорой островного региона, в том числе с краснокнижными растениями. У тропинок установлены соответствующие информационные стенды.

Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук рассказал, что сейчас прокладывают тропинки к самым сложным участкам через болотистые места. Будут сооружены понтонные мосты, обустроены естественные тропы, построены беседки. Кроме того, идет обустройство клеверного поля площадью 500 квадратных метров. Эти работы завершат до конца ноября этого года. На втором этапе запланировано создание «Аллеи молодоженов» с фотозоной, павильон для проведения образовательных и культурных мероприятий. Также в планах - открытая площадка для общественных мероприятий, зона отдыха у ручья и возле озера, а также другие объекты.

Самым важным объектом станет тропа, которая свяжет ботанический сад и спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Будут обустроены освещенные пешеходные тропы. Работы планируется выполнить в следующем году. Таким образом жители и гости областного центра получат возможность совершать прогулки на свежем воздухе по маршруту: улица Горького – ботанический сад – биатлонный комплекс – "Горный воздух".

Напомним, ранее ботанический сад стал победителем конкурса проектов по формированию архитектурно-художественного облика города и получил муниципальный грант на проведение благоустройства.