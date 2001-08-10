Жители Невельского района приняли участие в сборе посылок для военнослужащих СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совсем скоро наши земляки уедут в зону проведения специальной военной операции, сейчас они находятся на полигоне в селе Троицком. Идея сбора посылок принадлежит региональному отделению Союза женщин России.

Конечно, невельчане не могли оставаться в стороне и приняли активное участие в сборе. Сладкие пироги к чаю, конфеты, печенье, трогательные письма и пожелания, продукты – все это собирали сотрудники учреждений, организаций и предприятий, члены местного отделения «Единой России», участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» и просто неравнодушные жители нашего района. Все приготовлено, сделано своими руками, и собрано с большой любовью, от души.

«Увидели объявление о том, что Союз женщин России организовывает сбор посылок, для наших бойцов, решили подключиться. Местное отделение «Единой России» не может оставаться в стороне. На регулярной основе мы собираем гуманитарный груз для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Поэтому быстро скоординировались, удалось собрать немало. От лица местного отделения и Женского движения Единой России я хочу выразить большую благодарность всем, кто принял участие в сборе», – отметила исполнительный секретарь Партии Анна Смирнова.