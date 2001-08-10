16:24, | Новости общества Сахалина и Курил
Отвечаем на популярные вопросы про отопительный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В начале октября в Сахалинской области стартовал отопительный сезон. Нам поступает большое количество вопросов. Отвечаем на самые популярные из них.
1. Почему в соседнем доме есть отопление, а в моём нет?
На подключение отопления отводится пять дней. Сначала подключают школы, детские сады, больницы и поликлиники и только потом жилые дома. Подача отопления регулируется в котельных. Часто случается так, что один тепловой пункт обслуживает сразу и жилой дом, и детский сад. А так как подключение в садиках идёт в первую очередь, то и в жилом доме, который обслуживается этим пунктом, отопление включают тоже в первую очередь. При этом в соседний дом тепло придёт позже.
2. Наш дом официально подключён. Почему в моей квартире батареи холодные?
Частая проблема — завоздушивание системы отопления. Воздушные пробки мешают теплоносителю пройти полностью по трубам. Поэтому в одной квартире дома может быть тепло, а в другой холодно. Такое даже может быть в соседних комнатах. В этой ситуации нужно сразу обратиться в свою управляющую компанию. Специалист проведёт пусконаладочные работы и настроит правильную подачу тепла.
3. Какая температура должна быть в квартире?
Согласно нормам, температура в квартире после включения отопления должна быть не меньше 18 градусов. В угловых комнатах — не меньше 20 градусов. Как правило, здесь ставят два радиатора либо один с большим количеством секций. Ведь в угловой комнате всегда холоднее. Если температура ниже или выше нормы, обращайтесь в свою управляющую компанию. Специалист по заявке отрегулирует подачу тепла на регуляторном узле.
4. Должна ли температура батареи быть всегда постоянной?
Нет. Температура батарей зависит от погоды за окном. Чем холоднее на улице, тем выше должна быть температура теплоносителя. Существует регламент, по которому определённой температуре на улице соответствует определённая температура теплоносителя. К примеру, если на улице 8 градусов тепла, то температура на выходе из теплового пункта должна быть не меньше 41 градуса, а при нуле на улице должна быть не меньше 55 градусов.
5. Если в квартире холодно, можно ли потребовать перерасчёт?
Как правило, заявки на холодные батареи обрабатываются быстро. Но никто не застрахован от серьёзной аварии на трубопроводе. Отопление могут отключить, но не больше, чем на сутки в течение одного месяца.
Если же этот период превышен, то пострадавшим жителям могут сделать перерасчёт: за каждый час превышения плату должны снижать на 0,15% от размера платы за каждый градус отклонения от нормы. Для получения перерасчёта нужно обратиться с письменным заявлением в свою управляющую компанию. Отказываются делать перерасчёт? Обращайтесь в Госжилинспеуцию.
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Новости общества Сахалина и Курил
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