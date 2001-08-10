Почтить память Константина Гапоненко приглашают сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематический вечер «Откуда мы родом: к 90-летию К. Е. Гапоненко» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 октября. Начало в 14.00.

Гостям встречи расскажут о жизни знаменитого островного педагога, краеведа, историка и писателя. Кроме того, присутствующих познакомят с многочисленными литературными произведениями юбиляра на исторические и социальные темы.

Материал для написания своих книг Константин Ерофеевич черпал из жизни, порой даже не меняя имён персонажей в своих рассказах и очерках. Используя документы архивов, различные исторические источники его произведения носят документально-художественный характер. Патриотизм, любовь к труду и гордость за великое прошлое своей страны – вот те основные мотивы, которые связующей нитью проходили через сюжет его произведений.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Приглашаются все желающие.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-37, 45-25-38.