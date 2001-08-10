С начала года к газу в областном центре подключено более 600 домовладений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация программы догазификации. За девять месяцев к голубому топливу подключены 639 домовладений.

Все больше жителей муниципалитета выбирают экологичное отопление. Только в октябре к газу было подключено порядка 70 абонентов. Один из самых динамичных районов муниципалитета, жители которого подали значительное число заявок, - Владимировка. Запуск комплекса сетей газораспределения в районе обеспечил техническую возможность для подключения к голубому топливу порядка 500 домовладений.

Как уточняют в отделе газификации и энергоэффективности, газификация домовладения условно разделена на четыре этапа. Первоначально необходимо обратиться в Единый центр предоставления услуг по адресу пр. Победы, 39. Оформить заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома https://gazdv.ru, единого оператора газификации https://connectgas.ru/. Также подать документы можно с помощью портала Госуслуг или обратиться за консультацией к сотрудникам МФЦ.

Собственник должен подготовить свое домовладение к приему экологичного топлива. Для этого необходимо заключить договор с подрядной организацией, которая осуществит строительно-монтажные работы на территории земельного участка и установит внутридомовое оборудование. После прохождения процедуры приемки собственник оформляет договор на техническое обслуживание со газораспределительной организацией, а также поставку газа.

Напомним, для жителей муниципалитета действуют компенсационные механизмы, которые позволяют возместить затраты на строительство сетей газопотребления. Кроме того, подготовить домовладение к приему газа можно в рамках трехстороннего соглашения, которое заключается между собственником, администрацией города и подрядной организацией. Средства выплачиваются вне зависимости от социального статуса. Размер выплаты составляет 152 171 рубль.

Также ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, участники специальной-военной операции и их семьи дополнительно могут компенсировать расходы на оборудование - газовый котел, плиту, счетчик, систему контроля загазованности - в размере не более 50 тыс. рублей.

Отметим, газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Получить консультацию о процедуре газификации можно в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64А), а также по телефону: 300-584 ( доб. 1,4,6) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).