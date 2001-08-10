Об истории рыбалки на Сахалине рассказали в областной научной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краеведческая встреча «Сахалинские рыбалки XIX века. Опыт исторической реконструкции» состоялась в рамках проекта «Сахалинский народный гид» в главной островной библиотеке 19 октября.

Экспертом выступил сахалинский краевед, историк, руководитель научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин.

Игорь Анатольевич – заядлый рыбак и неудивительно, что для краеведческого исследования он выбрал тему рыболовства на Сахалине в 19 веке. Свою лекцию специалист начал с информации о том, что рыбы в то время было так много, что её хватало и для повседневного употребления в пищу и для изготовления удобрения для сельского хозяйства. Изготовлением столь ценного удобрения занимались как русские, так и японские рыбопромышленники. Кроме теоретического исследования данной технологии, Игорь Анатольевич решил применить метод исторической реконструкции и изготовить аппарат для отжима отваренной селедки. К сожалению, эксперимент по приготовлению тука остановился в шаге до своего завершения, так как отсутствует сельдеварочный котел.

В заключении встречи Игорь Анатольевич ответил на многочисленные вопросы, а присутствующие пожелали ему довести эту реконструкцию до конца.