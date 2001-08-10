Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередную партию гуманитарной помощи для жителей подшефного Шахтерска подготовили Молодогвардейцы.

Осень вступила в свои права, в побратимом Шахтерске хоть и не так холодно как на Сахалине, но все равно требуется утеплиться.

Сегодня мы подготовили 50 комплектов термобелья и 50 утепленных комбинезонов для детей.

«Посильная помощь жителям новых территорий для каждого из нас, важное направление деятельности» - подытожил активист Сахалинского отделения мгер Юрий Маковенко