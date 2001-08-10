Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2023
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12:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Очередную партию гуманитарной помощи для жителей подшефного Шахтерска подготовили Молодогвардейцы

Очередную партию гуманитарной помощи для жителей подшефного Шахтерска подготовили Молодогвардейцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередную партию гуманитарной помощи для жителей подшефного Шахтерска подготовили Молодогвардейцы.

Осень вступила в свои права, в побратимом Шахтерске хоть и не так холодно как на Сахалине, но все равно требуется утеплиться.

Сегодня мы подготовили 50 комплектов термобелья и 50 утепленных комбинезонов для детей.

«Посильная помощь жителям новых территорий для каждого из нас, важное направление деятельности» - подытожил активист Сахалинского отделения мгер Юрий Маковенко

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