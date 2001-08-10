Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске 23 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На перекрестке ул. Хабаровская и ул. Чехова ведутся работы в северной части перекрестка по устранению дефекта дорожного полотна. Осуществляется выборка грунта с заменой основания для последующего асфальтирования. Без полного перекрытия движения.

По пр. Мира ведется очистка дождеприемных колодцев по восточной стороне на север от ул. Крайней до ул. Украинской, и далее по западной стороне проспекта от ул. Украйнской на юг.

Подрядная организация продолжает установку дополнительного оборудования адаптивного регулирования на следующих светофорных объектах: пр. Мира - ул. Емельянова, ул. Пуркаева - ул. Железнодорожная. В течение дня могут быть временные отключения указанных светофоров. Также возможны ограничения движения транспорта по одной полосе.

На уборке мусора и листвы с автомобильных дорог, тротуаров, прилотковых зон и остановок ручным и механизированным способом в ночь работало 42 единицы техники, днем будут задействованы 104 спецмашины и 118 рабочих.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.

Продолжается ремонт деформационных швов на виадуке по ул. Пуркаева. Ремонт ведется по полосам, без полного перекрытия. Завершить работы планируется в конце октября.

Закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной в связи со строительством детской поликлиники до 27 октября.

Частичное ограничение движения транспорта сохраняется на ул. Зимы. Проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора. Ограничение продлится ориентировочно до 30 октября включительно.

Ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница «Гагарин»). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - работы на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 ноября.

На ремонтируемом участке ул. Ленина в границах ул. Карла Маркса и пр. Победы идут работы по прокладке труб от коллектора ливневой канализации к дождеприемным колодцам, в том числе по обустройству самих колодцев. В связи с этим здесь на проезжей части частично ограничено движение. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов. Параллельно ведутся работы по асфальтированию и обустройству тротуаров.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Открыт для движения участок от ул. Физкультурной до ул. Садовой. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют в текущем году.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Утром 23 октября на городские маршруты общественного транспорта вышло 207 автобусов, в течение дня количество транспорта наращивается. Их движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. С мобильных телефонов можно звонить по короткому номеру *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00.