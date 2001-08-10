В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония закрытия форума ЮСОФ-2023
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
IV Южно-Сахалинский образовательный форум «Образование - энергия будущего» длился три дня, его участниками стали более полутора тысяч человек, в их числе учащиеся, педагоги областных учреждений образования, приглашенные эксперты из Москвы, Белгорода, Благовещенска и Хабаровска.
С 19 по 21 октября Южно-Сахалинск снова был стартовой площадкой для демонстрации существующих педагогических практик, обмена опытом, общения внутри педагогического сообщества и диалога со школьниками. Каждый мог открыто обсуждать волнующие вопросы и идеи. Ежедневно на различных площадках проходили интенсивные события. Форум-2023 стал местом встречи молодых педагогов и тех, кто возможно ими станет в будущем.
Напомним, в прошлом году основными направлениями форума стали «Расшколивание» сетевое и естественно-научное образование. К форуму в нынешнем, 2023 году организаторы решили расширить спектр мероприятий для детей и педагогов - и теперь его пополнили «предпринимательство», «стрит-арт», «компетентостная олимпиада», «спортивное ориентирование», «Танцы на Южном». В рамках форума сейчас впервые провели метопредметную игру для младших школьников. Подвели большие итоги работы по духовно-нравственному воспитанию. А также заложили традицию проведения семейного фестиваля «Моя семья - моя Россия» - мероприятие получило широкий отклик. В программу также включили практики применения бережливых технологий.
- Проведение форума - это коллективное, творческое дело. Участников ждала насыщенная программа. Большой опыт получили сами ребята, это ваш огромный труд и заслуга наставников. Обменялись мнениями сахалинские педагоги - у них была ценная возможность пообщаться с лидерами профессионального сообщества из разных регионов России. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к событию. Мы поставили высокую планку и будем ее держать. Форум сохранит традиции и обогатится новыми, а его география станет шире и пополнится новыми участниками, - поздравила участников педагогического форума директор департамента образования Светлана Мирова.
На церемонии закрытия звучали песни в исполнении городских школьников, также в торжественной программе были концертные номера юных танцоров.
Напомним, работу форума «Образование - энергия будущего» освещали представители сразу нескольких детских медиацентров.
- На форуме я посетил множество площадок, это были насыщенные три дня, мне было очень интересно. Плотно участвовал в работе пресс-центра. В команде мы брали интервью, монтировали видео, я был задействован, в том числе, как звуко- и видеооператор. Любое мероприятие дает незабываемый опыт - и здесь я его получил, - отметил ученик 9 класса школы № 8 Иван Симак.
В ходе торжественной церемонии закрытия эксперты, приглашенные гости были отмечены благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска. Особые слова благодарности высказали партнерам, плотно сотрудничавшими с организаторами - «Сберу», компаниям GS Group и «Тезоне».
Также на закрытии форума поздравили абсолютного победителя по результатам всех дисциплин чемпионата, активности участия и числу призовых мест - сборную команду школы № 32.
Напомним, значимость труда педагога отмечена на самом высшем уровне, неслучайно этот год в России объявлен президентом Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Южно-Сахалинский образовательный форум позволит наметить новые перспективы для развития, а результатом масштабной работы станут инновационные практики в образовательных организациях Южно-Сахалинска.
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