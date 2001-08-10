Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 1,2 тысячи обращений принял филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества". Организация существует на Сахалине всего около пяти месяцев, но уже помогла решить сотни проблем ветеранов СВО и их родственников. В их числе вопросы оформления выплат, документов и льгот, бытовые дела, помощь психологов и юристов.

Помощь семьям

Сахалинский филиал фонда начал свою работу с начала лета 2023 года на улице Больничной, 34. Специалисты принимают нуждающихся в помощи лично, а также отвечают на вопросы в соцсетях Фонда и по номеру: 8 (4242) 55-74-10.

Фонд не только решает насущные вопросы бойцов, но и помогает им социализироваться после возвращения домой. Сюда входит как бесплатная психологическая помощь, так и содействие в переобучении и поиске работы.

Также социальные координаторы поддерживают контакт с семьями военнослужащих. Так, в фонд пришла супруга участника СВО Светлана. Ей помогли оформить выплаты по ранению мужа по доверенности. Родные героя получат 500 тыс. рублей. Также в организации женщине сообщили о других существующих мерах поддержки и оказали помощь в подготовке необходимых документов.

Такую же выплату оформил ветеран спецоперации Владимир. Он получил тяжелое ранение и был удостоен медалей "За отвагу" и "За боевое отличие". Однако мужчина был уверен, что ему не положены никакие региональные выплаты из-за отсутствия местной прописки. Однако в фонде жене героя объяснили, что на помощь могут рассчитывать все бойцы, которые ушли на СВО из войсковой части на Сахалине.

Помогают в фонде и с устройством детей военнослужащих в детсад. С такой просьбой к сотрудникам организации обратилась жена бойца Светлана. Семья недавно перебралась в областной центр. После оформления соответствующей заявки сахалинке предложили места в нескольких учреждениях. Наиболее подходящий вариант она выбрала сама.

Поддержка героев

Ветераны СВО тоже обращаются в фонд за помощью. Военнослужащий Георгий почти полностью потерял зрение. После тяжелого ранения мужчина больше не сможет вернуться на службу. Однако социальные координаторы проинформировали бойца по поводу оформления положенных ему льгот, пенсий и получении инвалидности.

Ещё один военнослужащий с Сахалина полгода являлся бойцом отряда "Шторм" и в бою потерял обе ноги. Социальный координатор помогла бойцу восстановить документы, а также оформить удостоверение ветерана боевых действий. Совместно с администрацией Холмского района мужчина получил жилье.

В октябре руководитель фонда Сабина Кушевская и глава областного "Комитета семей воинов Отечества" Екатерина Шарафиева организовали встречи с родственниками участников СВО и ветеранами боевых действий. Во время беседы специалисты проинформировали сахалинцев о действующих мерах поддержки и ответили на вопросы.

Патриотизм и забота

Фонд не только оказывает помощь военнослужащим, но и принимает участие в патриотических мероприятиях. Недавно сотрудники организации приняли участие в открытии сотой "Парты героя" в школе № 23 в Южно-Сахалинске.

Организует фонд и мероприятия для членов семей погибших героев спецоперации. Например, недавно для жен и детей бойцов прошла экскурсия в зооботанический парк. А "Горный воздух" организовал для них подъем на гору Большевик.

Также для семей воинов организуют мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, которые объединяют и поддерживают их.

Высокая оценка

Сахалинский фонд посещали высокопоставленные чиновники из федерального центра. Председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил социальных координаторов за работу, а председатель наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков высоко оценили оказываемые бойцам и их семьям меры поддержки.

Вопросы помощи бойцам и их родным лично контролирует губернатор Валерий Лимаренко. Он также проводит беседы с членами семей военнослужащих и с самими участниками СВО.