В Южно-Сахалинске выполнили текущий ремонт более 600 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершился текущий ремонт дворовых территорий. Работы проведены на общей площади более 90 тыс. квадратных метров. В период с мая до конца сентября в муниципалитете было восстановлено асфальтобетонное покрытие на территории 605 дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия по благоустройству и текущий ремонт дворовых территорий организованы управляющими компаниями в рамках областной субсидии. Как рассказали в МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска", в отборе участвовали 38 организаций областного центра. Работы выполнялись на территории всего муниципалитета, включая Дальнее, Луговое, Ново-Александровск, Березняки.

- Контроль за качеством выполнения работ осуществляется представителями управляющих компаний совместно со специалистами управления. В следующем году будут проверяться все отремонтированные дворовые территории на соответствие гарантийным обязательствам, - отметил начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Алексей Сапронов.

Мероприятия по текущему ремонту дворовых территорий планируется продолжить в следующем году. В связи с этим сформирован предварительный перечень адресов.

Отметим, текущий ремонт дворов находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные работы осуществляются при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.