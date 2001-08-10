Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2023
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16:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести камбалу и минтай

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести камбалу и минтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выходные дни, 21 и 22 октября, жители и гости областного центра могут приобрести камбалу и минтай по следующим адресам:

- камбалу в магазине "Янтарное", пр. Коммунистический, 19. Стоимость - 72 руб/кг.

- камбалу в магазине "Серебряный город", ул. 1-я Октябрьская, 33д. Стоимость - 84руб/кг.

- минтай в магазине "Остров Сахалин", ул. И.Фархутдинова, 3 (ТРЦ "Аллея"). Стоимость - 77 руб/кг.

Продукция реализуется в период работы торговых объектов.

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