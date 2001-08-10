Поварское сообщество Южно-Сахалинска отмечает профессиональный праздник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня индустрия гостеприимства включает целый комплекс услуг, востребованных среди горожан и гостей областного центра. Сфера общественного питания - одна и самых значимых и развивающихся отраслей экономики муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В городском округе действуют порядка 400 ресторанов, кафе, буфетов, столовых, кофеен, точек быстрого обслуживания, магазинов кулинарии и других организаций. Сфера общественного питания переживает очередной виток развития. В областном центре ежегодно проводится ряд гастрономических мероприятий, которые с каждым годом привлекают все большей гостей. "Дары морей", "Остров-рыба", "Пельмень и его друзья" стали яркими культурными и туристическими событиями в жизни областного центра.
Отличительная особенность сферы общественного питания Южно-Сахалинска - гастрономическое разнообразие. В островной столице представлены различные виды кухонь: корейская, японская, паназиатская, индийская, грузинская и др. Задают ритм профессионалы сферы - шеф-повара. Именно эти люди знакомят южносахалинцев и гостей региона с кулинарными традициями, открывают новые вкусы, предлагают интересные сочетания, при этом активно используя местные продукты. В знак уважения к этой деятельности международным сообществом учрежден профессиональный праздник - День повара, который ежегодно отмечают 20 октября.
- Структура общественного питания городского округа принимает все новые форматы. Сегодня заведения предлагают достаточно широкий ассортимент блюд, который сложился от потребности нашего населения. Кафе, рестораны и другие точки общественного питания горожане посещают не только в праздничные дни. Люди, благодаря которым в том числе развивается индустрия, - шеф-повара, - отмечает директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова. - Мы благодарим всех, кто работает в этой профессии, создает приятную атмосферу для наших горожан. Желаем им успехов и, конечно же, новых достижений.
Шеф-повар Константин Акантьев в профессии более 20 лет. Получив образование технолога и пройдя значительный трудовой путь, сегодня южносахалинец управляет кухней одного из суши-баров. Как рассказывает Константин Акантьев, для него профессиональная деятельность - это не просто работа, а образ жизни.
- Это очень интересная профессия, к тому же очень престижная. Работая в этой сфере можно вырасти не только до шеф-повара, но и открыть собственное заведение. Кроме того, на кухне есть место творчеству и простор для фантазии, - рассказывает Константин Акантьев.
Как отмечают в департаменте продресурсов и потребительского рынка, сегодня в сфере общественного питания растет спрос в том числе и на начинающих специалистов. В областном центре основным учреждением, где можно получить профессию в этой отрасли, остается Сахалинский техникум сервиса. Отметим, при поддержке администрации города в учреждении проходят мастер-классы шеф-поваров.
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